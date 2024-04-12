全中運》嘉義縣傳捷報！輕艇項目勇奪3面銅牌

嘉義縣民雄國中體育班輕艇隊二年級生蘇珮宇、許崴涵全中運攜手出擊拿下兩面銀牌。（嘉義縣政府提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2024全國中等學校運動會將於4月20至25日在台北市舉辦，其中輕艇競賽項目已於4月7至11日在新北市蘆洲微風運河率先登場，嘉義縣民雄國中體育班輕艇隊在6個組別晉級決賽，最終獲得3面銅牌與一個第4名，表現亮麗，為今年全中運博得好彩頭。

縣府教育處指出，今年全中運輕艇項目已於4月11日落幕，民雄國中體育班輕艇隊以二年級生蘇珮宇、許崴涵兩位好手表現最為傑出，除搭檔在500米及200米加拿大式雙人C2艇都勇奪第二名外，蘇珮宇個人參加200米加拿大式C1單人艇也獲銀牌。

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輕艇競賽首日標桿項目，嘉義縣民雄國中體育班輕艇隊奪牌希望的黃松弈一路闖入四強，可惜在季軍戰因氣力放盡不敵台中市黎明國中好手僅獲得殿軍，不過已是男選手中表現最優異者，黃松弈另與賴建良攜手在國男組輕艇競速500公尺雙人K艇獲得第6名。

民雄國中校長吳敏男為提振選手士氣，抽空北上代表嘉義縣政府慰勞全隊師生吃牛排、加油打氣，希望民雄子弟兵秉持敗不餒的精神，再接再厲，為校為縣爭光。

教育處長李美華說，民雄國中體育班成立輕艇隊至今，挹注相當多人力、資源與硬體，翁縣長得知代表隊選手參賽旅費不足，還研擬提高參賽補助額度，多次修正提高運動獎勵金，讓師生在外比賽有更好的食宿環境及奪牌奬勵。

嘉義縣民雄國中體育班輕艇隊二年級生蘇珮宇、許崴涵全中運攜手出擊拿下兩面銀牌。（嘉義縣政府提供）

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