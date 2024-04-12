全中運》台東縣府傳遞聖火替選手打氣 允諾全力支持

今年全國中等學校運動會大會聖火今天下午在台東縣府教育處前廣場進行交接後一路北上花蓮繼續傳遞。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕今年全國中等學校運動會將於4月20至25日在台北市舉行，今（12）日大會聖火在縣府教育處前廣場進行交接後一路北上花蓮繼續傳遞，代表聖火交接工作的縣政府教育處副處長黃玉燕嘉勉聖火組辛勞，表達台東縣全力支持全中運舉辦，期許台東代表隊展現佳績。

今年全國中等學校運動會聖火於3月24日由台北市長蔣萬安引燃，全國首創聖火與101大樓合作，結合虛擬實境投影到101大樓呈現科技的無限可能。聖火於3/25至4/2從離島的金門、澎湖、馬祖開始依序傳遞，從4/8起由台北市出發，以逆時鐘方向環台一周，預計於4/15回到台北市，再進行全市各區的聖火傳遞。

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大會聖火車隊於今日下午1點抵達台東縣政府教育處廣場，由教育處副處長黃玉燕代表迎接，歡迎台北市教育局專門委員吳金盛率領的聖火隊蒞臨，也預祝全中運順利圓滿，並接下聖火，完成台東縣交接傳遞工作。

儀式中，吳金盛從聖火組長、北市信義國中蔣佳良校長手中接過聖火，轉交給台東縣，由黃玉燕代表接受，接著台北市聖火隊員也與台東縣聖火隊寶桑國中7名選手，順利完成聖火交接並進行傳遞。

台東縣代表隊預計派出隊職員約384人參賽14種競賽項目，有田徑、柔道、角力、舉重、游泳、桌球、射箭、射擊、擊劍、拳擊、自由車、跆拳道、體操競技及滑輪溜冰等。

今年全國中等學校運動會大會聖火今天下午在台東縣府教育處前廣場進行交接後一路北上花蓮繼續傳遞。（記者黃明堂攝）

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