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MLB》司法還大谷清白還不夠？美媒仍不解「陰謀論者」：為什麼...

2024/04/12 15:13

大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨星大谷翔平前翻譯水原一平涉賭案，今爆出水原竊取大谷多達1600萬美元資金，還假冒自己是大谷致電給銀行，調查結果出爐之外也還給大谷清白。然而認為大谷有涉賭的「陰謀論」仍在流傳，對此美媒感到不解，質疑為何要懷疑被害者。

根據起訴書，水原於2018年幫大谷開設薪資帳號，2019年9月，水原陷入賭博惡習，並在2021年底更改大谷帳戶聯絡資訊。2022年2月，水原冒充大谷身分欺騙銀行員工授權轉帳。檢察官艾斯查德（Martin Estrada）今在聲明中表示，大谷就是本案受害者。

身為大谷鐵粉的《Fox Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）在節目上談起此事，他表示希望一切盡快落幕，但網路上仍有不少質疑大谷的聲浪，「我完全理解，事件剛發生時提出質疑很合理，但現在事實擺在眼前，有一份長達37頁的犯罪報告。」

「遺憾的是，沒人想承認自己錯誤，那些認為水原一平是代罪羔羊的『陰謀論者』仍持續發出聲音。」韋蘭德說道，「我完全不能理解，為什麼有人希望大谷犯錯？為什麼？為了不讓提出質疑的自己看起來像蠢蛋嗎？沒人會對提出質疑感到生氣，但現在真相水落石出，聯邦調查局證明了他的清白。」

對於此事件對大谷的影響，韋蘭德表示，「大谷被他的好友欺騙，備感失望。請不要忘記這一點，大谷也是個人類，是一個有情感的人類，是一個能聽到社會輿論的人。而這些對他來說是有影響的，他就是一個受害者。」

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