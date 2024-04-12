T1前進大巨蛋》搭建籃球場成本破千萬 地板、籃框來自新莊體育館

T1聯盟本週迎來台北大巨蛋初體驗，由中信特攻、台北戰神在13、14日展開2連戰。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1聯盟本週迎來台北大巨蛋初體驗，由中信特攻、台北戰神在13、14日展開2連戰，這也是台灣籃壇史上在大巨蛋打球，今天進行媒體日，也讓外界看見籃球場的模樣。

大巨蛋籃球賽以內野為主，不開放外野區域，使用大巨蛋約一半球場範圍，在內野架設籃球專用的木地板及專業場內看台，並加設內野看台區，開放大巨蛋一、三壘側內野觀眾席至L2層。至於明天首戰門票已經售完，總人數高達1萬5600人，至於週日賽事的門票約剩300張。

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中信特攻總經理劉志威透露，這次場佈成本約1千萬，工作人員也超過300人，地板、籃框來自新莊體育館，花費最多是場內臨時搭建的看台，也找結構工程專家前來勘驗，確保看台的安全性。

由於地板、籃框來自新莊體育館，特攻總教練李逸驊表示，相信球員適應不會是問題，屆時比賽的投籃命中率也會跟平常一樣。

台北大巨蛋首次舉辦籃球賽，場佈成本逾1千萬台幣，成本最多花費來自臨時搭建的球迷看台，特攻總經理劉志威強調，這座臨時看台有找結構專家進行檢驗，保證安全。（記者塗建榮攝）



台北大巨蛋首次舉辦籃球賽，場佈成本逾1千萬台幣，成本最多花費來自臨時搭建的球迷看台，特攻總經理劉志威強調，這座臨時看台有找結構專家進行檢驗，保證安全。（記者塗建榮攝）



台北大巨蛋首次舉辦籃球賽，場佈成本逾1千萬台幣，成本最多花費來自臨時搭建的球迷看台，特攻總經理劉志威強調，這座臨時看台有找結構專家進行檢驗，保證安全。（記者塗建榮攝）



中信特工阿巴西首次進入台北大巨蛋練球，興奮地拿手機拍照留念。（記者塗建榮攝）



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