MLB》「生涯收支負62億日圓君」水原賭博回收率78％仍欠天價債務

大谷翔平（右）、前任專屬翻譯水原一平（左）。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平涉及非法賭博，更遭控竊取大谷的資金。美國聯邦調查局今天以銀行詐欺罪起訴水原一平。起訴書更揭露，水原一平在近3年內共下注1.9萬次，結果積欠約4070萬美元的賭債，換算是約62億日圓，這也讓「生涯收入負62億日圓君」成為日本社群媒體X的熱門話題。

水原一平在美國時間2021年於聖地牙哥一場撲克賽，認識非法博弈公司組頭鮑耶（Mathew Bowyer），自此開始沉迷非法賭博。

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根據起訴書指出，水原一平在從2021年12月至2024年1月，水原一平共下注約1.9萬注，換算平均每天下注25次，總共贏得1.42億美元，但卻輸掉1.83億美元，結果還積欠約4070萬美元的賭債。水原一平單筆最高下注金額為16萬美元，單筆最低下注為10美元，平均每注金額為1萬2800美元。

日媒《中日體育》報導，日本網友們紛紛表示，水原一平根本是強盜，一個人偷了大谷24.5億日圓（約1600萬美元）。更有日本網友算出水原的賭博回收率為78％，結果還是欠大筆債務。

日本搞笑藝人「粗品」在社群媒體X上分享「生涯收支負62億日圓君」的社群媒體X趨勢，並寫道，「老兄阿...」。粗品本身喜好賭博，曾號稱自己是負債1億日圓。

大谷翔平（左）、前任專屬翻譯水原一平（右）。（資料照，路透）

水原一平在2021年的年底更改大谷薪資帳戶的電子郵件和電話，不讓大谷知道資金遭挪用。水原簽賭贏得的金錢則轉到自己的銀行帳戶。水原竊取大谷資金一事在上個月東窗事發後，水原遭到道奇開除。

美國聯邦地方法院加州中區檢察官艾斯查德（Martin Estrada）今天指出，水原一平竊取大谷的資金高達1600萬美元（約新台幣5.2億），並非先前受訪聲稱的450萬美元。艾斯查德認為大谷是本案的受害者。

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