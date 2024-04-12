MLB》不上場還是能幫助球隊！ 隊友受訪談洋基王牌的好

柯爾。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕柯爾（Gerrit Cole）雖然因傷沒辦法上場投球，但這並不代表他無法為球隊做出貢獻，在柯爾因肘部神經發炎進入傷兵名單的這段時間裡，他選擇在場下用自己的方式想辦法幫助隊上的投手群能有更好的表現。

根據《The Athletics》記者Brendan Kuty報導指出，擔任類似投手教練的角色對於柯爾來說不是什麼新鮮事，多年來他一直都是洋基幾位投手們的導師，今年也為柯提斯（Nestor Cortes）、羅冬（Carlos Rondon）、史卓曼（Marcus Stroman）及施密特（Clark Schmidt）等人提供了不少建議。

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而柯提斯在接受訪問時也談到自己在2022年曾告訴柯爾:「你非常讓我尊重的一點是，你雖然已經賺了非常多錢，但你在場邊仍表現的像是還沒賺到的什麼錢的一般球員一樣，沒有大牌投手的架子。」

在美國本周一洋基擊敗馬林魚的比賽中柯提斯的8局無失分好投成為球隊能夠擊敗對手的關鍵，而柯爾即使無法上場仍選擇留在板凳區隨時準備好為需要的選手提供指導。對此柯提斯也表示:「柯爾已經賺了很多錢但仍選擇與所有隊友一起在前線奮戰，他大可以只要顧好自己的狀態，一點都不用關心其他隊員的表現及職業生涯，但他選擇把所有人的問題當成自己的事情來解決，這就是我尊敬他的地方。」

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