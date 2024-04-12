羽球亞錦賽》苦戰69分鐘！ 李洋／王齊麟遭逆轉無緣男雙4強

台灣男雙李洋／王齊麟。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙李洋／王齊麟今天在2024年亞洲羽球錦標賽男雙8強賽，以21：19、19：21、19：21遭馬來西亞吳世飛／伊祖丁逆轉，無緣挺進最終4強。

世界排名第10李洋／王齊麟首輪直落二力退日本組合古賀輝／齋藤太一，昨也是兩局解決泰國組合蘇博（Supak Jomkoh）／吉丁努彭（Kittinupong Kedren）。

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李洋／王齊麟過去對戰吳世飛／伊祖丁取2勝1敗，近兩次交鋒都贏球，但吳世飛／伊祖丁本屆首輪直落二扳倒去年世錦賽金牌南韓強敵姜敏赫／徐承宰。

李洋／王齊麟首局面臨11：13落後，先連得5分取得優勢，但後來又多次跟對手打成平手，而王齊麟在19：19平手時，把握對方發球較高成功拿到寶貴分數，以及大馬組合又回球出界，麟洋配有驚無險先下一城。

李洋／王齊麟第二局則是被對手連續得分，加上李洋發球失誤，以7：11進入技術暫停，再來更面臨10：17大幅落後，雖然麟洋配一度追近卻還是功虧一簣，讓吳世飛／伊祖丁扳平戰局。

進入決勝局，李洋／王齊麟、吳世飛／伊祖丁呈現你來我往，但麟洋配錯過9：7領先，再來就變成落後一方，其中13：14落後連掉2分，也是該局最大落後，麟洋配則努力追分並兩度追平，可惜最後還是無力追過，遭到對手逆轉，無緣4強。

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