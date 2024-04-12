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中職》富邦滿壘終於盼到首安！ 陳金鋒首次執教2連勝

2024/04/12 21:58

富邦悍將辛元旭敲出安打，帶有二分打點，超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將羅戈今猛飆平球團史5局最多三振紀錄，加上辛元旭在4局滿壘擊出致勝二壘安打，助隊以5：4擊敗樂天桃猿，總教練陳金鋒收下執教生涯首次2連勝。

富邦高國麟在2局下擊出陽春砲，率隊先馳得點，先發洋投羅戈則是5局猛飆10次三振，追平羅力、包林傑、邦威的5局內最多K紀錄，僅在4局被陳晨威、林子偉和梁家榮連敲3安掉2分，奪下2連勝。

富邦在3局被逆轉，4局下立即反攻，靠2安和1次四壞攻佔滿壘，姚冠瑋先擊出追平安，辛元旭再補上2分二壘安打。賽前富邦滿壘7打數無安打，4局就一口氣擊出2支滿壘安打，猛灌4分大局。

樂天先發黃子鵬總計7局，被敲7支安打，投出2次四壞，失掉5分，吞下本季2連敗，本季首勝難產。

富邦佈局投手曾峻岳8局登板，開局被連續3名打者上壘，林智平敲高飛犧牲打追至1分差，一度情勢緊張，最終連續解決吳桀睿、杜禹鋒，守住領先，富藍戈關門成功。富邦賽前1分差戰績0勝2敗，今首勝開張。

富邦悍將辛元旭敲出安打，帶有二分打點，超前比分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）

富邦悍將高國麟開轟。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手黃子鵬亂流掉分。（記者陳志曲攝）

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