MLB》水原驚天竊案偷走5.2億 美媒直言：大谷擁有最無能的團隊

大谷翔平、前任專屬翻譯水原一平（右）。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊巨星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平涉及非法賭博案，美國聯邦檢察官今天以銀行詐欺罪起訴水原一平，指控水原竊取大谷的銀行帳戶超過1600萬美元（約新台幣5.2億）的金額。《洛杉磯時報》記者普拉斯基（Bill Plaschke）撰文指出，大谷應該要開除經紀人巴雷羅（Nez Balelo）、以及他的危機公關團隊。

普拉斯基在文章中提到，自己原本不相信大谷對水原匯款450萬美元給非法博弈莊家的事情一無所知，也不相信大谷稱「一平從我的帳戶偷錢、還說謊」的說詞，如今聯邦檢察官在當地時間週四宣布，水原至少從大谷身上竊取超過1600萬美元，以償還水原的賭債，「我現在相信了。」

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美國聯邦地方法院加州中區檢察官艾斯查德（Martin Estrada）昨天在記者會中明確指出，「大谷被認為是本案的受害者。」

普拉斯基提到，為了成為史上最好的棒球選手，大谷把大部分的時間用於這個目標上，「大谷對他自己生活的其他方面並不關注。是的，這是一個問題。」

水原一平曾幫助大谷設立球隊支付薪資的銀行帳戶，大谷的經紀人巴雷羅、財務顧問和會計曾透過水原要求大谷授權得知這個帳戶的相關訊息，水原以該帳戶為私人帳號為由拒絕讓大谷團隊得知金流動向。

普拉斯基對此不敢置信，「大谷的商業團隊允許這種事發生？這證明了一點，大谷擁有史上最軟弱無能的顧問團隊。更不用說，起訴書指出大谷的CAA經紀團隊竟然沒有人會說日語，這怎麼可能發生？難怪水原對這位超級巨星有這麼大的影響力，其他負責管理大谷生活的人甚至不會說他的語言。」

普拉斯基直言，大谷現在應該要清理門戶，認為大谷要開除巴雷羅、以及其他危機公關人員。

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