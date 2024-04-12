中職》斥資超過600萬！ 中信兄弟休息室大改裝完成

中信兄弟斥資超過600萬，改造洲際主場休息室。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕今天中信兄弟主場出戰味全龍，是球隊在大巨蛋主場打完後，本季首度「回家」，在洲際主場作戰。賽前，球員、教練進駐嶄新的休息室，全隊都給予好評。

中信兄弟領隊劉志威說，本就有規劃休息室改善，利用休賽季期間規劃，「球場優化未來也在計畫內，球團先處理休息室的部分。改善重點在獨立規劃出用餐區、球員休息室整理，另外在浴室部分也改裝，目前有熱療池。」

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劉志威透露，此次休息室翻修，大約耗資超過600萬元以上。今天是球隊首度回到洲際球場，劉志威說：「今天也才剛進駐，球隊使用過後，會陸續再行修正。」

中信兄弟斥資超過600萬，改造洲際主場休息室。（中信兄弟提供）

中信兄弟斥資超過600萬，改造洲際主場休息室。（中信兄弟提供）

中信兄弟斥資超過600萬，改造洲際主場休息室。（中信兄弟提供）

中信兄弟斥資超過600萬，改造洲際主場休息室。（中信兄弟提供）

中信兄弟斥資超過600萬，改造洲際主場休息室。（中信兄弟提供）

中信兄弟斥資超過600萬，改造洲際主場休息室。（中信兄弟提供）

中信兄弟斥資超過600萬，改造洲際主場休息室。（中信兄弟提供）

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