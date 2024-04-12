日本競輪選手進「氧氧艙」訓練突失去意識！ 命危送醫仍未脫險

日本競輪選手今日傳出訓練時發生意外。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本競輪選手渡邊藤男今12日一早在訓練中心的氧氣艙內失去意識，渡邊被發現時已無意識，目前仍未脫離險境，仍在醫院搶救中；當時氧氣艙內還有一名女子也昏迷，所幸經過搶救後目前已恢復意識並無大礙。

渡邊藤男被發現時已經失去意識。（圖擷取自keirin.jp）

綜合日媒報導，今（12日）上午11點左右，宇都宮市田野町的培訓機構「Relaxation Salon Vent」撥打報案電話，表示有兩名患者意識不清。當消防局趕到現場時，發現氧氣艙內躺著57歲的自行車賽車手渡邊藤男和一名53歲女性員工，呈現昏迷不醒的狀態。據悉，當時氧氣艙內因訓練需求，疑似是艙內形成了低壓、缺氧的環境，才導致兩人昏迷。

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隨後，該女子經過心肺復甦術後便恢復了知覺，不過，渡邊藤男仍無意識，處於危急狀態，目前仍在醫院搶救中。宇都宮中央警察署表示，氧氣艙，寬約2.2公尺，長約6米，目的為降低裝置內部氣壓，以便運動員進行「高海拔訓練」，以改善選手心肺功能。

警方認為，事故發生時艙內有兩人，其中一名女子正在操作裝置，渡邊則是在打電話，警方除了調查兩人失去意識的原因外，更會檢查氧氣艙是否有問題。

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