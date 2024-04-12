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羽球亞錦賽》太強！李哲輝／楊博軒逆轉世界冠軍日本第一男雙 挺進4強

2024/04/12 18:17

台灣男雙李哲輝、楊博軒。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙李哲輝／楊博軒今天在亞洲羽球錦標賽男雙8強賽，以14：21、21：18、21：17逆轉2021年世錦賽冠軍日本組合保木卓朗／小林優吾，生涯首度挺進亞錦賽男雙4強。

李哲輝／楊博軒在3月歐洲行戰果豐碩，打下德國公開賽冠軍、法國公開賽亞軍，以及全英公開賽挺進4強，雖然兩人如今也確定無緣參加巴黎奧運，但還是可以在亞錦賽證明自己。

由於第1種子印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）退賽，李哲輝／楊博軒兵不血刃挺進16強，昨以21：18、21：17打敗馬來西亞組合鄭凱文／萬煒聰，晉級8強。

世界排名第6的保木卓朗／小林優吾是日本第一男雙，不僅曾經高居世界第1，也是2021年世錦賽冠軍得主，不過李哲輝／楊博軒生涯對戰4次取得3勝，前次在3月法國公開賽4強就是強壓日本組合挺進決賽。

李哲輝／楊博軒第一局跟保木卓朗／小林優吾多次戰成平手，只是14：13領先時卻連丟8分，直接讓出；李哲輝／楊博軒第二局克服最多4分落後，成功翻轉戰局並延長戰線。

進入決勝局，李哲輝／楊博軒一度9：4領先，但保木卓朗／小林優吾展現韌性，追成17：18，但楊博軒先漂亮搶網得手，李哲輝也是網前連續攻擊對手成功，拿到3個賽末點，最後也成功打敗強敵，以逆轉方式奪下對戰2連勝，也是兩人生涯首次挺進亞錦賽4強。

李哲輝／楊博軒4強對手將是中國梁偉鏗／王昶、印尼阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）之間的贏家。

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