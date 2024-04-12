高球》陳宥竹67桿力退韓流 台灣業餘錦標賽留下后冠

陳宥竹逆轉封后。（中華高協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024第31屆台灣業餘高球錦標賽今在高雄球場落幕，台將陳宥竹最終輪穩紮穩打，繳出4天以來最佳67桿，並在距離最遠的第4洞抓鳥，一舉反超世界排名第72的南韓好手金始泫，繼去年張婷諭之後，再度為我國留下后冠。

落後1桿的陳宥竹與金始泫同組出發，兩人第一洞同時抓鳥，第三洞陳宥竹再抓小鳥，追平對手，戰況更加緊繃。高雄球場距離最長、達570碼的第4洞，陳宥竹冷靜出擊，抓到第3隻小鳥，反超金始泫3桿，成為封后的關鍵一洞。第6洞陳宥竹再追加一隻小鳥，領先4桿，第七洞金始泫柏忌，差距一度多達5桿，至此勝負底定，陳宥竹從容提前笑擁后冠。

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包括奠定勝基的前9洞4鳥，陳宥竹全場5鳥、0 柏忌，67桿精彩收尾，總計低於標準桿3桿的285桿封后，世界排名可望從本週的240名更上層樓。金始泫5隻小鳥、1次雙柏忌、2柏忌，拿到71桿，總計288桿屈居亞軍。陳宥竹表示，67桿是她在高雄球場的最低桿，也是第一次在此締造Bogey Free，主要在於戰略明確，積極與保守兼顧，把失誤降到最低。「第11洞打得很保守，設定打點，成功保Par；第一洞則全力搶攻，第二桿拿三號木，直抵果嶺邊，成功抓鳥。」

我國共獲男團與女子個人兩座冠軍，居各隊之首，保住地主優勢。國家隊員吳丞軒和陳宣佾，前兩回合以296桿抱得男團金盃，教練宋定衡跟著沾光，成為兼俱球員與教練身份的大贏家，他在1991年第二屆台灣業餘錦標賽與葉偉志攜手奪冠，今年又以教練身份率隊登頂。韓國兩女將金始泫和李孝松，則合抱女子團體后座。

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