晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》陳宥竹67桿力退韓流 台灣業餘錦標賽留下后冠

2024/04/12 18:23

陳宥竹逆轉封后。（中華高協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024第31屆台灣業餘高球錦標賽今在高雄球場落幕，台將陳宥竹最終輪穩紮穩打，繳出4天以來最佳67桿，並在距離最遠的第4洞抓鳥，一舉反超世界排名第72的南韓好手金始泫，繼去年張婷諭之後，再度為我國留下后冠。

落後1桿的陳宥竹與金始泫同組出發，兩人第一洞同時抓鳥，第三洞陳宥竹再抓小鳥，追平對手，戰況更加緊繃。高雄球場距離最長、達570碼的第4洞，陳宥竹冷靜出擊，抓到第3隻小鳥，反超金始泫3桿，成為封后的關鍵一洞。第6洞陳宥竹再追加一隻小鳥，領先4桿，第七洞金始泫柏忌，差距一度多達5桿，至此勝負底定，陳宥竹從容提前笑擁后冠。

包括奠定勝基的前9洞4鳥，陳宥竹全場5鳥、0 柏忌，67桿精彩收尾，總計低於標準桿3桿的285桿封后，世界排名可望從本週的240名更上層樓。金始泫5隻小鳥、1次雙柏忌、2柏忌，拿到71桿，總計288桿屈居亞軍。陳宥竹表示，67桿是她在高雄球場的最低桿，也是第一次在此締造Bogey Free，主要在於戰略明確，積極與保守兼顧，把失誤降到最低。「第11洞打得很保守，設定打點，成功保Par；第一洞則全力搶攻，第二桿拿三號木，直抵果嶺邊，成功抓鳥。」

我國共獲男團與女子個人兩座冠軍，居各隊之首，保住地主優勢。國家隊員吳丞軒和陳宣佾，前兩回合以296桿抱得男團金盃，教練宋定衡跟著沾光，成為兼俱球員與教練身份的大贏家，他在1991年第二屆台灣業餘錦標賽與葉偉志攜手奪冠，今年又以教練身份率隊登頂。韓國兩女將金始泫和李孝松，則合抱女子團體后座。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。