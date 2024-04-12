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籃球》鄭志龍辦3x3球隊素人海選 未來還有機會成為國手

2024/04/12 18:26

「旺寶整合行銷職業3x3球隊素人球星海選」，未來有望成為3x3籃球職業選手，代表台灣參加國際賽。（旺寶整合行銷提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由「籃球博士」鄭志龍發起，目標鎖定2028年洛杉磯奧運參賽門票的3x3籃球職業隊，在5月4日台北、5月5日高雄舉行「旺寶整合行銷職業3x3球隊素人球星海選」，參賽球隊除了能爭取優渥獎金，主辦單位將選出培訓球員，未來有望成為3x3籃球職業選手，代表台灣參加國際賽。

為了將台灣3x3籃球推向國際化，旺寶整合行銷特地舉辦素人海選，希望能號召國內17歲到23歲的3x3好手參加，鄭志龍更登高一呼，請來重量級選拔小組成員，分別是鄭志龍、周俊三、楊哲宜、劉孟竹與謝玉娟，不只是專業籃球教練，與3x3籃球淵源也相當深厚。

鄭志龍表示，「選拔小組的成員，不只是擔任球隊教練的經驗豐富，且都與3x3籃球有關聯，例如楊哲宜是籃協3x3籃球選訓小組成員，劉孟竹與謝玉娟則是在基層推動3x3籃球發展不遺餘力的教練。」鄭志龍希望選出不只是最好，還要是最合適3x3籃球的球員。

賽事規劃兩個場次各有12隊報名參賽，分4組進行循環賽，分組第1進入4強賽，年齡限制在17歲到23歲，以及112學年未註冊UBA大專籃球聯賽公開一級聯賽的男子球員才能參賽。

各區冠軍能獲2萬台幣獎金，最特別還是鄭志龍率領的選拔小組，將挑選出合計8名球員參加培訓營，培訓營後至少挑選1至2位球員，獲得旺寶整合行銷股份有限公司代表隊球員合約一年。

鄭志龍強調，高手在民間，舉辦素人球員海選最主要目的是希望挖掘出台灣在每一個3x3球場的最佳球員，讓他們的夢想除了稱霸街頭籃球場，更能有機會代表台灣出國征戰，展現台灣三對三籃球的實力與活力。

「旺寶整合行銷職業3x3球隊素人球星海選」，未來有望成為3x3籃球職業選手，代表台灣參加國際賽。（旺寶整合行銷提供）

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