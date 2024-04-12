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日職》西武球迷全場狂噓！山川穂高重返老東家主場吞3K 軟銀仍逆轉勝

2024/04/12 20:23

（影片來源：太平洋聯盟TV）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹今天在客場面對西武獅，這也是重砲山川穂高首度重返老東家主場Belluna巨蛋（原名西武巨蛋），開賽前就遭到西武球迷們噓聲伺候。山川穂高全場吞3K、敲1安，軟銀靠34歲老將中村晃關鍵超前安打，最後以2比1逆轉贏球，賞西武3連敗。

現年32歲的山川穂高曾摘得三屆太平洋聯盟全壘打王，去年他陷入性侵案風波，雖然最後沒有被起訴，山川仍遭西武處無限期禁賽，整季只留下出賽17場，留下0轟、5打點、打擊率2成54的成績。

山川穂高去年季後以4年總額約16億日圓轉戰軟銀鷹，西武選擇軟銀隊魂和田毅作為「人的補償」方案，引起軒然大波。西武後續才改挑後援投手甲斐野央。這位軟銀2018年第一指名的火球男，去年後援出賽46場、防禦率2.53。

山川穂高。（資料照，美聯社）

今天賽前介紹兩隊先發打序時輪到山川穂高，現場西武獅球迷狂噓約20秒，比賽中輪到山川穂高打擊時，西武球迷就報以噓聲、比倒讚，而山川被三振出局後，讓西武球迷們嗨翻。

軟銀先發投手東浜巨前6局沒有被敲安，第7局下1出局後，被西武球球星外崎修汰擊出二壘安打，2出局後，東浜巨敬遠老將中村剛也，卻被下一棒的佐藤龍世敲帶有1分打點的二壘安打，西武先馳得點以1比0領先。

西武第8局派出甲斐野央面對老東家軟銀，軟銀快腿周東佑京跑出內野安打、並靠隊友犧牲觸擊上二壘，軟銀強打柳田悠岐擊出左外野二壘安打，幫助軟銀追平1比1平手。接著山川穂高對決甲斐野央，山川最後在滿球數時被一顆155公里速球三振，但下一棒的軟銀老將中村晃擊出超前適時安，為軟銀攻下寶貴超前1分。軟銀牛棚松本裕樹、終結者歐蘇納（Roberto Osuna）各投1局無失分，助軟銀最後贏得比賽。

軟銀東浜巨先發7局失1分，摘得本季首勝。歐蘇納收下今年第6次救援成功。軟銀以7勝4敗獨居洋聯龍頭；西武先發今井達也主投7局飆10次三振0失分無關勝敗，甲斐野央後援1局失2分吞本季首敗。

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