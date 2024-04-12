射箭》備戰巴黎奧運 雷千瑩、湯智鈞等國手與企業聯賽明星隊模擬對抗

雷千瑩（右）。（射箭協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕企業射箭聯賽明天將在國立體育大學射箭場開幕，我國巴黎奧運射箭培訓隊今與企業聯賽明星隊率先在同場地進行模擬對抗，培訓隊總教練劉炳宏表示，由於目前男、女隊各有兩位選手還沒參加過奧運，希望藉由模擬賽刺激選手，也幫助他（她）們未來爭取滿額的奧運門票。

男、女培訓隊和男、女明星隊各進行6場團體賽，男子5勝1敗、女子則是3勝3敗。劉炳宏分析，女子上午比較緊繃放不開，出現比較多的失誤箭，下午經調整心態後，漸入佳境恢復應有水準。「我們要增加真實比賽的臨場感，讓這些年輕小將能提早進入比賽的競爭意識，這就是模擬賽最主要目的。」劉炳宏指出，現在已經拿到巴黎奧運男單、女單跟混雙席位，未來還有兩次爭取奧運參賽權的機會。

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一個是6月15、16日在土耳其進行的奧運資格賽，劉炳宏表示，資格賽會剔除已經拿到奧運參賽權的隊伍，剩下的隊伍再去比，「前三名的話，就可以直接拿到奧運滿額的參賽權。」另個機會，是土耳其奧運資格賽結束後，會計算團體的世界積分，排除已經有參賽權的國家，之後排序前兩名，將可以拿到奧運參賽權。

台灣男子培訓隊成員有湯智鈞、戴宇軒、林子翔、魏均珩；女子培訓隊成員有雷千瑩、邱意晴、李彩綺、風佑築。即將第四度角逐奧運的雷千瑩，過去奧運最好成績是里約奧運女團銅牌。她感謝大家幫他們準備模擬賽，用這種方式讓他們能夠先適應決賽場地的張力跟狀態，也希望藉由這樣的舞台跟場地，對團隊做更多磨合。

雷千瑩指出，「雖然這個場地我們可能有50%、60%的熟悉度，但我希望能夠在已經這麼熟悉的場地，做到自己想要做的東西，今天其實也嘗試很多想去改變或是突破的一些狀態，今天模擬賽收穫蠻多。」湯智鈞上屆東京奧運奪下男團銀牌，同樣感謝協會舉辦模擬賽，「讓我們在世界盃之前，可以先感受比賽張力，在這當中找到自己的問題，比較知道如何準備之後的比賽。」

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