全中運射擊》上個月才開刀！趙岑曄高男10公尺空氣手槍破大會紀錄

趙岑曄。（全中運提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕113年全國中等學校運動會今起於桃園市龜山公西靶場進行射擊比賽，上午高中組男子10公尺空氣手槍項目，由台北市東山高中趙岑曄逆轉奪得金牌，這也是上個月才動手術的他，繼110年後再度全中運奪金。

高中組男子10公尺空氣手槍資格賽競爭激烈，每位選手射完60發後，取最佳前8名晉級，決賽一開始，F靶位桃園市平鎮高中許明睿暫居領先，隨後C靶位趙岑曄後來居上，經過激烈拉鋸戰，趙岑曄射出235.7分，以4.1分領先拿下金牌。

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家住基隆，高三的趙岑曄每天搭校車往返基隆、台北之間上學，去年拿下第5名，今天則繼國三後再度摘金，他開心地說：「關鍵時刻越緊張越興奮！」趙岑曄透露3月時才因為自發性氣胸復發開刀，有段時間無法練習，甚至現在舉槍時還有點疼痛，面臨大賽壓力，為了避免胸口又刺痛，他習慣賽前找個地方坐下來深呼吸，讓心情平靜以進入比賽狀態，正式比賽時才能夠專注。

高中並非體育班學生，練習時間相對於國中時期較少，不過在父母支持與教練專業指導下，趙岑曄每周仍維持練射3、4次，每次約4小時的份量，「但我未來並沒選擇走選手路線，想上一般大學！」已申請台大國際體育運動事務學士學位學程的他，認為競技之路不好走，希望上大學能結合興趣，找到自己以後的方向。

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