HBL乙級》開南高中大勝彰化高中 明天大戰衛冕軍建國中學

高杰熙（左）繳出24分、22籃板，開南高中有機會奪隊史首座乙級冠軍。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕開南高中今天在HBL高中籃球乙級聯賽以91：62大勝彰化高中，在第二輪的1到4名循環賽收下首勝，加上第一輪賽事3勝，將以不敗之身於明天對戰衛冕軍建國中學，挑戰隊史首座乙級冠軍金盃。

男子組乙級8強分別有開南高中、建國中學、慧燈中學、台東高中、彰化高中、高師附中、醒吾高中及嘉義高中，其中建中今年將尋求3連霸，另外開南也被視為冠軍熱門隊伍。

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開南在8強第一輪循環賽和醒吾高中、高師附中、台東高中同在A組，開南首戰以76：70擊敗醒吾高中，第二戰以85：59力壓高師附中，第三戰以79：37大勝台東高中，以3連勝鎖定A組第1，高師附中則是2勝1敗名列A組第2。

進入第二輪1到4名循環賽，開南今晚跟B組2勝1敗的彰化高中交手，開南此仗很快就取得雙位數領先，高杰熙繳出24分、22籃板亮眼數據，趙家祥進帳17分、21籃板及5助攻，林子民17分、11籃板，高靖諭挹注13分，開南也快意收下勝利。

尚未吞敗的開南明天最終戰對上今天遭高師附中逆轉的衛冕軍建國中學，力拚隊史在乙級的首座冠軍，他們預計下屆將挑戰甲級舞台。至於建中今天以66：67遭高師附中逆轉，挑戰3連霸的難度激增不少。

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