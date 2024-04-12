羽球亞錦賽》「左手重砲」林俊易難破日本奈良岡功大 確定無緣巴黎奧運

林俊易。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今晚在亞洲羽球錦標賽，以18：21、19：21不敵日本一哥奈良岡功大，確定無緣前進巴黎奧運，只能持續在國際賽精進實力，放眼2026年名古屋亞運及2028年洛杉磯奧運。

世界排名19的林俊易巴黎奧運積分5萬7286分排在18名，想前進奧運必須躋身前16名，所以他在亞錦賽必須打進4強，才能跟周天成一起打奧運。

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只是今日遇到實力不俗、世界排名第6的奈良岡功大，林俊易生涯對戰僅1勝4敗，唯一勝利是去年泰國大師賽，他先在第二局鏖戰到30：29扳平戰局，並再拿下關鍵決勝局，演出超級逆轉秀，堪稱是他生涯的經典戰役之一。

林俊易首局跟奈良岡功大互有來往，只是隨著他自己的失誤激增，奈良岡功大連續攻下5分，小林雖然15：20連得3分追近，但還是敗在自己的底線出界讓出第一局。

林俊易第二局面臨4：7劣勢，拿出自己的最大利器殺球破解對手的防守，也打出7：1攻勢，以11：8進入技術暫停，只是奈良岡功大暫停回來後加快攻擊速度，小林未能適應連丟6分，雖然後來追成19：19平手，卻操之過急直接把球送出界，讓對手獲得1個賽末點，最終反撲還是功虧一簣。

隨著林俊易今天出局，台灣在巴黎奧運參賽名單確定是女單戴資穎、男單周天成、男雙李洋／王齊麟及混雙葉宏蔚／李佳馨，共4組人馬出征。

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