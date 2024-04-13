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網球》辛納狂飆9連勝！蒙地卡羅紅土大師賽4強就位

2024/04/13 07:01

辛納。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蒙地卡羅男網賽「青春對決」 ，22歲的辛納 （Jannik Sinner）歷經3盤苦戰，6：4、6：7（6：8）、6 ：3力退20歲的丹麥第7種子魯內（Holger Rune），義大利第2種子安抵這項ATP千分等級紅土大師賽4強，也把近來連勝紀錄推進至9場。

「得付出很多。」辛納首盤到手後，次盤錯失6個破發點及2個賽末點，激戰2小時41分鐘才擺脫魯內糾纏，「與他比賽從來都不是件容易的事，尤其是在這種場合，我很高興今天贏了，但主要是因為我的臨場水準，感覺稍微提高了一點。」

相較於脾氣火爆如魯內，此役動輒與球迷、主審發生爭執，始終保持冷靜心態的辛納，自去年9月以來，面對Top10高手的戰績提升至 14 勝 2 負，這也是他連續第二次擊敗來勢洶洶的後浪魯內，把新世代雙雄對決扳成2勝2負平手。

辛納先前北美硬地的邁阿密大師賽6連勝封王，轉戰蒙地卡羅紅土又過3關，9連勝的氣勢正旺，4強遭遇希臘12種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）， 由於對方兩度在此奪冠，辛納做好打硬仗的準備：「肯定是場艱難的比賽，就看我能做些什麼。」

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