NBA》七六人傳奇步道上的第十人 「戰神」艾佛森雕像首度曝光

費城七六人今天舉辦名人堂球星「戰神」艾佛森的雕像揭幕儀式。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕費城七六人今天舉辦名人堂球星「戰神」艾佛森(Allen Iverson)的雕像揭幕儀式,本人也到場參與,成為隊史第10位豎立在「傳奇步道」的七六人球星。

「戰神」艾佛森是NBA史上最矮的得分王,身高只有6呎(183公分),儘管身材不突出,但在他14年的NBA生涯中卻勇奪新人王、4次得分王和3次抄截王,場均可繳出26.7分、6.2助攻的成績,他個人也在2001年時奪得年度MVP。

艾佛森在2001年帶領七六人隊一路殺進總冠軍賽,雖然最終還是敗給布萊恩(Kobe Bryant)和歐尼爾(Shaquille O'Neal)坐鎮的洛杉磯湖人隊,但他那拚戰不懈、無所畏懼的精神,讓球迷難以忘懷,並推崇為「戰神」。艾佛森也將嘻哈文化和街球打法帶進NBA,戴袖套跟綁辮子頭,都是他所帶領的潮流。

艾佛森的紀念雕像造型採用他過人運球的動作,本人親自出席揭幕儀式,前球團高層和隊友克羅斯(Pat Croce)、金恩(Billy King)、R.華勒斯(Rasheed Wallace)、史諾(Eric Snow)和麥基(Aaron McKie)都有到場見證這一刻。

Allen Iverson joins Sixers royalty with his own statue at the 76ers' practice facility!pic.twitter.com/xPRtGkFLEw