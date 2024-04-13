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NBA》七六人傳奇步道上的第十人 「戰神」艾佛森雕像首度曝光

2024/04/13 09:23

費城七六人今天舉辦名人堂球星「戰神」艾佛森的雕像揭幕儀式。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人今天舉辦名人堂球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的雕像揭幕儀式，本人也到場參與，成為隊史第10位豎立在「傳奇步道」的七六人球星。

「戰神」艾佛森是NBA史上最矮的得分王，身高只有6呎（183公分），儘管身材不突出，但在他14年的NBA生涯中卻勇奪新人王、4次得分王和3次抄截王，場均可繳出26.7分、6.2助攻的成績，他個人也在2001年時奪得年度MVP。

艾佛森在2001年帶領七六人隊一路殺進總冠軍賽，雖然最終還是敗給布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）坐鎮的洛杉磯湖人隊，但他那拚戰不懈、無所畏懼的精神，讓球迷難以忘懷，並推崇為「戰神」。艾佛森也將嘻哈文化和街球打法帶進NBA，戴袖套跟綁辮子頭，都是他所帶領的潮流。

艾佛森的紀念雕像造型採用他過人運球的動作，本人親自出席揭幕儀式，前球團高層和隊友克羅斯（Pat Croce）、金恩（Billy King）、R.華勒斯（Rasheed Wallace）、史諾（Eric Snow）和麥基（Aaron McKie）都有到場見證這一刻。

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