中職》球迷失望了 澄清湖棒球場外野座位改善未包含在二期工程

澄清湖棒球場大整修後，內野座椅翻新獲得好評，外野座位則被網友批評還是一樣爛。（高雄市運發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕澄清湖棒球場大整修後，內野座椅翻新獲得好評，外野座位則被網友批評還是一樣爛，以為二期工程會翻新；但網友可能要失望了，高市運發局長侯尊堯在議會答詢證實，外野座位並未包含在二期修繕項目內!

迎接台鋼雄鷹作為主場，澄清湖棒球場分兩期工程整修，第一期工程包含球場入口意象、大廳服務台、媒體採訪室、貴賓室、球員休息室、走廊、部分內野廁所、內野啦啦隊舞台、部分內野觀眾席座椅、外野防撞墊及安全防護網汰換等。

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不過，台鋼雄鷹日前在主場的三連戰，球迷發現雖然草皮變得很好，內野下層的椅子也有更換，但外野的座椅還是一樣舊，「比我07年來看史上最精彩的熊獅冠軍戰還慘!」、「難道外野的球迷不是球迷?」

對此，高市議員張博洋在議會詢問運發局:「澄清湖棒球場二期改善工程有哪些要做?」 運發局長侯尊堯表示，二期主要是地下室停車場、採光罩與照明設備更新、 3、4樓廁所與行政辦公室廁所、外野高桿燈更換、牛棚球員準備區，另外還有3樓貴賓室、重訓室。

張博洋又問:「被球迷詬病的外野座位也在二期嗎?」侯尊堯坦言，外野座位並未包含在二期修繕項目內，外野座位有5千個，變動性非常大，像某天比賽外野觀眾只有不到50人；市府會與台鋼一起檢討，看看應該修繕哪些項目，按照順序來修繕。

侯尊堯也說，有了一期工程的經驗，二期工程會加速，市府也會與台鋼保持溝通，期盼台鋼落腳投資高雄，認養澄清湖棒球場，一起攜手讓球迷有耳目一新的感覺。

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