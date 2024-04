大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天首打席就開轟,本季第4轟出爐,同時也是生涯第175轟。

道奇今日對戰教士,大谷翔平打第2棒指定打擊,1上首打席逮中金恩(Michael King)的外角95.4英哩四縫線速球,大棒一揮敲出中外野陽春砲,擊球初速107.3英哩、飛行距離403英呎。

大谷翔平敲出本季第4發全壘打,值得一提的是,這也是大谷大聯盟生涯第175轟,追平前輩「酷斯拉」松井秀喜,目前並列日本球員最多轟紀錄。

