WTT》沙烏地大滿貫獎金破紀錄！球員出賽名單亮點多

WTT沙烏地大滿貫賽事。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕距離將在5月4日~5月11日於沙烏地阿拉伯舉行的今年第二個大滿貫賽事不到四週，除了總獎金高達破紀錄的200萬美金（約新台幣6460萬）以外，出賽名單也有相當多可看之處。

根據WTT公布名單，中國男雙將由馬龍/王楚欽搭檔，而這也僅僅是他們第三次搭配出戰WTT賽事，這個組合並未拿下任何一站冠軍，而他們的最佳戰績為2024杜哈挑戰賽銀牌，這次沙烏地大滿貫也將挑戰搭配的首次冠軍，另外法國兄弟A.勒布朗（Alexis Lebrun）與勒布朗（Felix Lebrun）也將再度於男雙賽場合拍出擊。

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勒布朗兄弟。（資料照，法新社）

女雙方面，中國隊王曼昱/陳夢的搭檔名列賽會第一種子、而在WTT系列賽拿下多次冠軍，表現出色的南韓組合申裕斌/田志希為女雙大會第二種子，兩人3月新加坡大滿貫8強出局，這次將力求兩人第一座大滿貫賽事冠軍，另外台灣組合鄭怡靜/李昱諄也是女雙第三種子。

混雙部分，中國隊派出王楚欽/孫穎莎兩名排名單打世界第一的組合，也代表著王楚欽將出戰全部男單、男雙、混雙三種賽事；獎金方面，沙烏地大滿貫總獎金高達兩百萬美金多於新加坡大滿貫賽事50萬美金，單打項目冠軍還可以獨拿6萬5000美金及2000點積分。

申裕斌/田志希女雙組合名列大會第2種子。（資料照，法新社）

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