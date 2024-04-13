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NBA》對戰主力全傷兵的灰熊仍陷苦戰 紫金雙星轟73分率湖人險勝

2024/04/13 11:01

詹姆斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人力拚附加賽名次，今天在客場挑戰灰熊，儘管對手主力全因傷高掛免戰牌，但紫金軍團卻仍陷入苦戰，單場出現19次失誤，所幸 「詹皇」詹姆斯（LeBron James）「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）合力轟下73分，詹皇更在末節決勝時刻連拿6分穩定軍心，湖人終場以123：120險勝灰熊，搶下關鍵一勝。

湖人明星長人A.戴維斯首節成功肆虐灰熊禁區，單節獨拿13分，詹姆斯第2節接棒飆分，單節挹注11分，湖人上半場以68：64領先灰熊。灰熊易籃展開兇猛反撲，小皮朋（Scotty Pippen Jr.）第三節在外線飆冷箭，帶起灰熊的三分攻勢，一度超前湖人，不過紫金雙星及時跳出止血，A.戴維斯在第三節結束前連拿4分，助隊以98：97反超。

A.戴維斯。（今日美國）

湖人第四節開局打出一波9：0的攻勢，灰熊也展現十足韌性，關鍵時刻靠著G.傑克森（GG Jackson）的三分球追到只差1分，拉羅維亞（Jake LaRavia）在最後1分多鐘兩罰俱中，灰熊以118：117超前，詹姆斯此時接管戰局，連拿6分鎖定勝局，率領湖人終場以123：120險勝灰熊，中止近期的2連敗。

詹姆斯轟下全場最高的37分，另有9籃板、5助攻和2抄截，美中不足的是出現8次失誤，A.戴維斯繳出36分、14籃板、5助攻和2阻攻，八村壘有14分、5籃板，里維斯（Austin Reaves）挹注13分。

灰熊G.傑克森狂砍7顆三分球豪取31分，小皮朋和拉羅維亞都攻下28分，古德溫（Jordan Goodwin）有23分、14籃板和4抄截的表現。

G.傑克森。（今日美國）

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