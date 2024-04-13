NBA》溫班亞瑪狂轟34分12籃板！ 馬刺驚天準絕殺大逆轉金塊（影音）

Devonte Graham deserves his jersey in rafters idc pic.twitter.com/g4SjzvlA9M — Spurs Culture （@SpursCulture） April 13, 2024

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天靠著天才狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）狂轟34分、12籃板，加上葛拉漢（Devonte' Graham）致勝拋投準絕殺，終場以121：120逆轉衛冕軍馬刺。

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馬刺在次節攻守失序，金塊則火力全開猛攻，打出37：18超狂攻勢，一舉取得大幅領先，上半場打完時，金塊以68：50領先黑衫軍。

易籃後馬刺展開反撲，溫班亞瑪獨領風騷單節8投6中、包括轟進4顆三分彈，上演個人秀獨拿17分，幫助球隊縮小差距。

溫班亞瑪對決約基奇。（美聯社）

來到決勝節，馬刺持續窮追猛趕收復失土，在終場前30秒時，葛拉漢突破上籃得分，馬刺追至119：120落後，隨後金塊約基奇（Nikola Jokic）跳投沒進，瓊斯（Tre Jones）搶下籃板後，快傳給前場的葛拉漢，葛拉漢直搗黃龍切入禁區拋投得手，率隊逆轉比數，而且只留下0.9秒給對手，最終靠著葛拉漢的準絕殺，黑衫軍上演逆轉秀奪勝。

溫班亞瑪攻下34分、12籃板，外帶5助攻、2阻攻，繳出全能數據，馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）21分、12籃板，瓊斯14分、10助攻。

金塊方面，約基奇22分、7籃板、12助攻，J.穆雷（Jamal Murray）35分、5籃板，小波特（Michael Porter Jr.）進帳14分。

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