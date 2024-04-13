晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》溫班亞瑪狂轟34分12籃板！ 馬刺驚天準絕殺大逆轉金塊（影音）

2024/04/13 11:46

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天靠著天才狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）狂轟34分、12籃板，加上葛拉漢（Devonte' Graham）致勝拋投準絕殺，終場以121：120逆轉衛冕軍馬刺。

馬刺在次節攻守失序，金塊則火力全開猛攻，打出37：18超狂攻勢，一舉取得大幅領先，上半場打完時，金塊以68：50領先黑衫軍。

易籃後馬刺展開反撲，溫班亞瑪獨領風騷單節8投6中、包括轟進4顆三分彈，上演個人秀獨拿17分，幫助球隊縮小差距。

溫班亞瑪對決約基奇。（美聯社）

來到決勝節，馬刺持續窮追猛趕收復失土，在終場前30秒時，葛拉漢突破上籃得分，馬刺追至119：120落後，隨後金塊約基奇（Nikola Jokic）跳投沒進，瓊斯（Tre Jones）搶下籃板後，快傳給前場的葛拉漢，葛拉漢直搗黃龍切入禁區拋投得手，率隊逆轉比數，而且只留下0.9秒給對手，最終靠著葛拉漢的準絕殺，黑衫軍上演逆轉秀奪勝。

溫班亞瑪攻下34分、12籃板，外帶5助攻、2阻攻，繳出全能數據，馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）21分、12籃板，瓊斯14分、10助攻。

金塊方面，約基奇22分、7籃板、12助攻，J.穆雷（Jamal Murray）35分、5籃板，小波特（Michael Porter Jr.）進帳14分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。