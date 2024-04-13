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MLB》百大前二新秀對決狂吞6K 釀酒人佩洛塔好投+3轟助陣宰金鶯

2024/04/13 11:49

百大新秀榜首哈勒戴大聯盟生涯首安尚未開胡。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天在主場迎戰釀酒人，百大新秀前二的榜首哈勒戴（Jackson Holliday）和喬里奧（Jackson Chourio）對決備受關注，但兩人此役都沒敲出安打，釀酒人上演單場3轟煙火秀，再加上佩洛塔（Freddy Peralta）繳出6局11K失1分的優質好投，釀酒人終場以11：1大勝金鶯，勇奪3連勝，佩洛塔收下本季第2勝。

釀酒人2局上靠著桑契斯（Gary Sanchez）的2分砲先馳得點，單局進帳3分，首局敲安的重砲耶利奇（Christian Yelich）在2局下攻守交換時因下背部不適提前退場，霍斯金斯（Rhys Hoskins）第3局敲安打回第4分。金鶯直到第4局才突破F佩洛塔的封鎖，考瑟（Colton Cowser）轟出右外野陽春砲，追到1：4落後。

阿德梅斯（Willy Adames）5局上回敬一發左外野3分砲，康崔拉斯（William Contreras）第6局也補上一發右外野2分彈，阿德梅斯站上打擊區後與金鶯捕手麥肯（James McCann）爆發口角，兩隊一度清板凳在場上對峙，所幸沒有出現嚴重衝突，釀酒人該局也再進帳3分，終場就以11：1痛宰金鶯，中斷對手的3連勝。

阿德梅斯與麥肯爆發口角引發兩隊板凳清空。（法新社）

釀酒人全場狂掃15安，包括3發全壘打，阿德梅斯開轟繳3安猛打賞，灌進3分打點，歐提茲（Joey Ortiz）也貢獻3安，與開轟的桑契斯和康崔拉斯都進帳2分打點。

百大新秀前二的哈勒戴和喬里奧的對決也令人失望，喬里奧6打數掛蛋，吞下3次三振，哈勒戴3打數3K，連11打數無安打，大聯盟首安尚未出爐。

喬里奧。（美聯社）

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