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MLB》全壘打大混戰！山本再戰教士無緣勝投 大谷開轟3長打締兩大里程碑

2024/04/13 13:25

大谷翔平。（今日美國）　

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士在南韓海外開幕戰後再度交手，大谷翔平開轟為全壘打大戰揭開序幕，全場共出現8轟，大谷此役也追平日本最多轟紀錄，還完成日美通算千安里程碑，山本由伸先發5局飆6K，挨2轟失3分無關勝敗，教士終場在延長賽以8：7氣走道奇，拿下2連勝。

道奇「日本最強投」山本由伸大聯盟初登板上演「首爾慘案」，先發1局狂失5分提前退場，追平日籍投手初登板最快被KO紀錄，最終吞下首敗。今天再度對戰教士盼能雪恥。

不過，山本由伸首局就遭馬查多（Manny Machado）的左外野2分砲狙擊，不過大谷翔平在下個半局就用中外野陽春砲追回1分，本季第4轟出爐，這一發全壘打是他生涯第175轟，與「酷斯拉」松井秀喜並列日本最多轟紀錄。

大谷翔平。（美聯社）　

山本由伸2局上又挨轟，金河成敲出本季首轟，打回球隊第3分，不過道奇豪華打線不是省油的燈，馬恩西（Max Muncy）、貝茲（Mookie Betts）下個半局雙雙開轟，貝茲也以6轟並列大聯盟全壘打王，助隊以5：3超前，赫南德茲（Teoscar Hernandez）3局下再補上一發右外野2分彈，道奇擴大至7：3領先。

山本由伸及時回穩，後面3局未再失分，主投5局用91球，被敲4安，包括2發全壘打失3分，另有6次三振和1次保送，防禦率為4.50。

山本由伸退場後，由哈德森（Daniel Hudson）接手，被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊出右外野陽春砲，大谷翔平5局下敲出左外野二壘安打，日美通算千安達陣。教士7局上再度吹起反攻號角，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出追平的中外野2分砲，單局灌進3分扳平戰局，這也讓山本的第2勝飛了。

教士日籍投手松井裕樹7局下中繼登板，一上來就先三振掉了貝茲，對決大谷翔平被擊出右外野二壘安打，不過他仍成功守下得點圈有人的危機，先讓佛里曼（Freddie Freeman）擊出右外野飛球遭接殺，故意保送史密斯（Will Smith）後K掉馬恩西。松井裕樹中繼1局被敲1安無失分，防禦率降至1.08。

兩隊纏鬥至延長賽第11局，教士靠著梅里爾（Jackson Merrill）的致勝安打，終場以8：7贏球，賞給道奇2連敗。

大谷翔平此役5打數繳出3安猛打賞，全是長打，10支二壘打勇冠全聯盟，連續8場敲安，打擊率升至3成53。

山本由伸。（法新社）　

松井裕樹。（法新社）　

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