NBA》柯瑞33分無用！勇士關鍵戰役被鵜鶘射爆吞敗

柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕連兩天出賽的勇士今天回到主場面對鵜鶘，即使柯瑞（Stephen Curry）在第四節狂轟16分、全場進帳33分，但勇士最終還是以109：114不敵鵜鶘，敗在遭鵜鶘全隊狂砍20顆三分球。

勇士想要拚勝利，為附加賽增加更多優勢，但鵜鶘同樣不能鬆手，畢竟還有機會直接以西部第6躋身季後賽，避免打附加賽夜長夢多。

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勇士開賽打得行雲流水，一度握有雙位數領先，首節打完還有9分領先，但鵜鶘在第二節狂轟45分，團隊單節轟進10顆三分球，麥考倫（CJ McCollum）個人更包辦5顆，轟到勇士難以招架。

勇士第三節一度追近，但又被鵜鶘連續三分球攻勢拉開，而柯瑞第四節進帳16分，幫助勇士重燃贏球希望，但他最後兩球都操之過急無法進球，最終勇士還是吞敗。柯瑞此仗23投13中，包括7顆三分球，轟進全隊最多33分，K.湯普森（Klay Thompson）手感不佳19投才6中，挹注19分，D.格林（Draymond Green）雖然繳出12籃板、11助攻，但全場沒有任何出手得分掛蛋。

鵜鶘此仗贏在第二節猛攻，且團隊狂砍20顆三分球，命中率更高達52.8％，麥考倫轟8顆三分球，進帳28分；威廉森（Zion Williamson）拿下26分，墨菲（Trey Murphy III）攻下24分。

Z.威廉森。（美聯社）

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