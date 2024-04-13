南台灣唯一 2024台南全國鐵人3項錦標賽、680高手齊聚熱血競技

南台灣唯一的「台南全國鐵人3項錦標賽」，今（13）日在安平觀夕平台熱鬧開賽。 （南市體育局提供）



〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府與中華民國鐵人3項運動協會共同主辦「2024台南全國鐵人3項錦標賽」，這是南台灣唯一的正式鐵人3項比賽。今（13）日在安平觀夕平台熱鬧登場，共吸引680位鐵人好手齊聚台南熱血競技，爭取國手選拔資格。

南市體育局長陳良乾表示，台南全國鐵人3項錦標賽已獲教育部體育署核可，將作為今年威海、廈門、深圳及宜蘭冬山河等4場亞洲盃鐵人3項賽的國手選拔，同時也是今年潛力培訓計畫的代表隊選拔。

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入選的選手將在今年7月前往中國雲南玉溪高地訓練中心集訓4週，體驗不同環境條件下的訓練方式，提升心肺功能與帶氧能力，進而創造最佳成績。這次競賽由國內眾多鐵人選手全力角逐獎牌，讓鐵人好手進一步挑戰自我體能顛峰，期待帶動挑戰體能極限的運動風氣。

南市副市長趙卿惠到場為來自全國各地的鐵人選手加油打氣。趙卿惠表示，台南全國鐵人3項錦標賽是南台灣唯一的正式鐵人3項比賽，對於推展南部鐵人運動具有指標性意義。

趙卿惠表示，今年賽事採用全新器材設備，晶片計時系統也全面更新，讓整個賽會煥然一新，選手們在公平客觀的計時條件下，創造個人最佳成績，也歡迎選手們在賽事之餘，盡情體驗古都的文化風情，同時品嘗台南特色美食與參觀古蹟文化景點，到台南一定會「滿載而歸」。

今日首先登場的是半程賽及半程接力賽（游泳0.75公里、自由車20公里、路跑5公里，合計25.75公里）、騎跑兩項賽（自由車20公里、路跑10公里，合計30公里）、小鐵人賽（游泳0.2公里、自由車5公里、路跑1.5公里，合計6.7公里）。明（14）日接續登場的是標準賽及標準接力賽（游泳1.5公里、自由車40公里、路跑10公里，合計51.5公里）。

南市副市長趙卿惠（右2）到場為鐵人選手加油打氣。（台南市體育局提供）

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