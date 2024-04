NBA》排名大亂鬥！三巨頭合轟69分逆轉國王 太陽有機會逃離附加賽

杜蘭特。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕太陽今靠著三巨頭合力出擊轟下69分,終場以108:107逆轉國王,在排名卡位的關鍵期拉出2連勝。

太陽開賽較慢進入狀況,上半場打完落後9分,易籃再戰,國王一度拉開至70:54大幅領先,但太陽靠著三巨頭杜蘭特(Kevin Durnat)、布克(Devin Booker)、畢爾(Bradley Beal)接連挺身而出砍分,三節打完時,太陽縮小至7分落後。

來到決勝節,艾倫(Grayson Allen)也加入得分行列,適時輸出三分火力,幫助太陽緊咬比數,兩隊之後陷入拉鋸戰,在終場前52秒時,杜蘭特站上罰球線2罰俱中,雙方戰成107:107平手。

接著在倒數9秒時,國王長人沙波尼斯(Domantas Sabonis)發生要命犯規,把諾基奇(Jusuf Nurkic)送上罰球線,諾基奇2罰中1、太陽108:107逆轉,隨後國王雖然有最後一擊機會,但福克斯(De'Aaron Fox)發生失誤葬送反撲機會,終場太陽以1分差險勝。

杜蘭特攻下28分、5籃板,布克21分、6助攻,畢爾20分、9籃板;國王方面,沙波尼斯25分、12籃板、9助攻準大三元,福克斯有23分、6助攻。

太陽目前以48勝33敗,暫居西部第7,距離第6名的鵜鶘有1場勝差,仍有機會逃離附加賽,若太陽在例行賽最終戰打贏灰狼、且鵜鶘輸湖人的話,太陽與鵜鶘同為49勝33敗,太陽將憑藉對戰優勢升上第6,直接晉級季後賽。

Bradley Beal with the 3 biggest plays of the game:



The huge 3 in the 4th to complete the comeback, the steal and score to tie it up late, and the stop on De’Aaron Fox to win it (with some help from Devin Booker).



He’s an absolutely game-changing playmaker. He’s just awesome. pic.twitter.com/KRqKHOSR2k