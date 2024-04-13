全中運》宜蘭輕艇代表隊奪8金 吳沙國中江欣瞳連兩年拿4金

吳沙國中江欣瞳在全中運輕艇國中女子組，連續兩年拿下4面金牌。（中華民國輕艇協會提供）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣輕艇代表隊今年在全國中等學校運動會輕艇比賽，拿下8金6銀5銅，其中吳沙國中江欣瞳拿下4面金牌，明（14日）將飛往日本，備戰亞洲羽球錦標賽。

15歲國三生江欣瞳連兩年拿下全中運輕艇國中女子組4面金牌，分別是輕艇靜水標桿單人C艇、輕艇競速200公尺單人C艇、輕艇競速200公尺雙人C艇、輕艇競速500公尺雙人C艇。

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江欣瞳升上國中後，原先練田徑，後經老師介紹轉戰輕艇，起初先練K艇（坐姿雙槳），後來進階到難度較高的C艇（高跪姿單槳）；教練黃旭舜觀察，江欣瞳的個性會猶豫，但本質上是堅毅不拔，因此鼓勵她轉戰C艇。

15歲江欣瞳今年拿下全中運輕艇國中女子組4面金牌。（記者蔡昀容攝）

江欣瞳說，C艇講求平衡，起初見旁人很快就練上手，自己卻一直練不好，一度想放棄，但教練和家人不斷鼓勵她，給她很多建議，經過半年努力之後，才終於練起來。

江欣瞳表示，沒想過能有這樣的好成績，拿獎的當下很開心，但冷靜下來後，還要再努力，努力才能有好成績，接下來的亞錦賽，是她第一次出國參加國際賽，會盡量讓自己放輕鬆，維持好狀態，一切盡力。

宜蘭縣體育會輕艇委員會主委黃定和說，吳沙國中是宜蘭輕艇發展的中心基地，培育許多優秀選手，包含杭州亞運金牌賴冠傑，今飛日本備賽，爭取奧運門票；許多選手升上高中之後，仍返回吳沙練習，教練也日夜操練選手，才能有如此的好成績。

校長林泰源表示，吳沙國中體育班現正招生中，項目包含輕艇、田徑、籃球，4月17日下午1點在學生活動中心將舉行招生考試，詳情可致電03-9284701詢問。

宜蘭縣輕艇代表隊今年在全國中等學校運動會輕艇比賽拿下8金6銀5銅，其中多為吳沙國中選手。（記者蔡昀容攝）

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