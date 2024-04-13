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全中運》國中開始搭檔 李禾昱、雷尚融全中運軟網高男雙打摘金

2024/04/13 15:15

新竹縣六家高中軟網雙打組合李禾昱（左三）、雷尚融（右三）勇奪全中運高男組雙打金牌。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣代表隊參加113年全中運首面金牌出爐！新竹縣六家高中軟網雙打組合李禾昱、雷尚融於高男組雙打賽一路闖進決賽，兩人昨（12）日在決賽場上與實力堅強的對手不斷拚搏，雙方互換領先、戰況激烈，兩位小將最終頂住壓力，拿下金牌！

縣長楊文科恭喜奪牌選手辛苦訓練終於開花結果，同時也恭喜李禾昱、雷尚融雙喜臨門，不僅已錄取台北市立大學球類運動系，更在高中畢業前最後一戰拿下金牌，期許他們未來繼續在體壇發光發熱！

教練趙士城表示，李禾昱、雷尚融兩人自成功國中時期就搭檔軟網雙打，進入六家高中後持續配合，已約6年了，兩人默契十足，李禾昱進攻強，切球犀利，是主要攻擊武器，加上後場擊球球質重，經常能帶給對手壓力，而雷尚融防守好，腳步和移動十分靈活。

同樣來自六家高中的軟網雙打組合范什其、劉永仁，也拿下第5名佳績。

而芎林國中彭品璇、謝昀辰、劉育慈3人，本月9日在跆拳道品勢國女組團體賽拿下銅牌，是本屆全中運新竹縣代表隊首面獎牌。芎林國中體育組長林妙穎表示，彭品璇、謝昀辰、劉育慈賽前就充分準備，朝團體賽拿牌目標前進，很高興能順利達成。

新竹縣政府教育局表示，縣府與六家高中共同規劃開設體育班特色招生，招募田徑和軟網項目學生；這次軟網雙打為新竹縣奪下今年全中運首面金牌，展現六家高中培育體育人才的實力，同時也希望吸引更多運動員在新竹縣成長茁壯。

六家高中李禾昱（右）、雷尚融（左）自國中開始搭檔，兩人球場上互相鼓勵打氣。（新竹縣政府提供）

芎林國中劉育慈（左起）、教練陳秉亨、謝昀辰 、彭品璇奪得銅牌後開心合影。（新竹縣政府提供）

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