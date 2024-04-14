大谷翔平挑戰旅美日本選手最多轟紀錄 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有2場賽事轉播，洋基今天作客守護者雙重賽第2戰，條紋軍派出29歲右投波蒂特（Cody Poteet）先發，而守護者則推出右投麥肯齊（Triston McKenzie）。

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另一場則是道奇隊在主場迎戰教士，道奇派出史東（Gavin Stone）先發，而教士則推蝴蝶球投手沃德倫（Matt Waldron）。道奇日本球星大谷翔平在大聯盟生涯累積175轟平旅美日籍選手最多，今天有機會挑戰大聯盟日籍球員最多轟紀錄。

中職今天有3場比賽，統一獅在台南球場迎戰台鋼雄鷹，獅隊派出古林睿煬先發，碰上台鋼投手伍祐城；中信兄弟在洲際球場迎戰味全龍，兄弟派出洋投猛登，而味全則推出王維中先發；富邦悍將在新莊球場迎戰樂天桃猿，悍將派出左投陳仕朋，桃猿則推出曾仁和先發。

T1中信特攻、台北戰神攜手把籃球場搬進台北大巨蛋，今天將進行第二場賽事。敬請鎖定轉播。

MLB

06：00 洋基@守護者 緯來體育

09：00 教士@道奇 緯來體育、東森洋片、愛爾達體育2台、華視、DAZN1

中職

14：00 味全龍@中信兄弟 愛爾達體育1台

14：00 樂天桃猿@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

14：00 台鋼雄鷹@統一獅 博斯運動

日職

12：00 樂天金鷲@千葉羅德 DAZN2

PLG

14：30 領航猿@夢想家

17：00 富邦勇士@高雄鋼鐵人

轉播：MOMOTV、民視第一台

T1

14：00 台北戰神@中信特攻 緯來體育、愛爾達體育4台

16：30 台鋼獵鷹@台啤雲豹 愛爾達體育4台

羽球

14:00 羽球亞錦賽 決賽

轉播:愛爾達體育3台

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