MLB》好球帶外17公分是好球？ 主審詭異「外角海」讓球評搖頭

** NEW UMPIRE AUDITOR RECORD **



Umpire Angel Hernandez rang up Wyatt Langford on three consecutive pitches out of the zone.



The strikeout pitch missed outside by 6.78 inches.



This was the largest miss on a called strikeout in Umpire Auditor history. pic.twitter.com/BWmizkDsmD — Umpire Auditor （@UmpireAuditor） April 13, 2024

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍遊騎兵今天以12比8擊敗太空人，但號稱「最顧人怨」主審的赫南德茲（Angel Hernandez）再次出現爭議判決，連三顆明顯好球帶外側的球路都判定好球，讓現場轉播單位主播當場雷蒙德（Dave Raymond）直言，「你在開玩笑嗎？」

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此戰4局上遊騎兵1出局攻占滿壘，輪到遊騎兵大物朗福德（Wyatt Langford）打擊，太空人投手J.P.法蘭斯（J.P. France）在0好2壞球，連丟3顆外角卡特球，都被赫南德茲判定好球，讓朗福德站著不動吞三振，朗福德只能無奈走回休息室。

現場轉播單位球評、前大聯盟遊騎兵捕手瓦勒（Dave Valle）就說，「這太糟糕了，連續3球都在本壘板外。」、「這太明顯了，那太糟糕了。」

根據社群媒體X帳號「Umpire Auditor」指出，朗福德最後吞K的外角卡特球，這球偏離好球帶有6.78英吋（約17.22公分）之遠。

主審赫南德茲。（資料照，今日美國）

主審赫南德茲把三個外角球都判定好球。（取自大聯盟官網）

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