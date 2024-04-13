MLB》好球帶外17公分是好球？ 主審詭異「外角海」讓球評搖頭

** NEW UMPIRE AUDITOR RECORD **— Umpire Auditor （@UmpireAuditor） April 13, 2024
Umpire Angel Hernandez rang up Wyatt Langford on three consecutive pitches out of the zone.
The strikeout pitch missed outside by 6.78 inches.
This was the largest miss on a called strikeout in Umpire Auditor history. pic.twitter.com/BWmizkDsmD
李冠霖／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍遊騎兵今天以12比8擊敗太空人，但號稱「最顧人怨」主審的赫南德茲（Angel Hernandez）再次出現爭議判決，連三顆明顯好球帶外側的球路都判定好球，讓現場轉播單位主播當場雷蒙德（Dave Raymond）直言，「你在開玩笑嗎？」
請繼續往下閱讀...
此戰4局上遊騎兵1出局攻占滿壘，輪到遊騎兵大物朗福德（Wyatt Langford）打擊，太空人投手J.P.法蘭斯（J.P. France）在0好2壞球，連丟3顆外角卡特球，都被赫南德茲判定好球，讓朗福德站著不動吞三振，朗福德只能無奈走回休息室。
現場轉播單位球評、前大聯盟遊騎兵捕手瓦勒（Dave Valle）就說，「這太糟糕了，連續3球都在本壘板外。」、「這太明顯了，那太糟糕了。」
根據社群媒體X帳號「Umpire Auditor」指出，朗福德最後吞K的外角卡特球，這球偏離好球帶有6.78英吋（約17.22公分）之遠。
主審赫南德茲。（資料照，今日美國）
主審赫南德茲把三個外角球都判定好球。（取自大聯盟官網）