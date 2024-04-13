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日職》不怕噓聲！山川穗高兩發滿貫彈痛扁老東家 創洋聯首見紀錄

2024/04/13 16:35

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰軟銀鷹的32歲重砲山川穗高，今天單場擊出兩發滿貫砲，進帳8分打點，幫助軟銀以11比2大勝西武獅，軟銀收下3連勝。山川穗高成為日職史上第三人單場兩發滿貫砲的選手，前兩人分別是1951年大映隊的飯島滋彌、2006年前讀賣巨人選手二岡智宏。

曾摘得三屆洋聯全壘打王的山川穗高，去年陷入性侵案風波，雖然最後沒有被起訴，山川仍遭西武處無限期禁賽，整季只留下出賽17場，留下0轟、5打點、打擊率2成54的成績。山川穗高季後沒有續留西武，而是以4年總額約16億日圓轉戰軟銀。

山川穗高昨天首度重返老東家西武主場Belluna巨蛋（原名西武巨蛋），就遭到西武球迷們噓聲伺候、比倒讚，每當山川上場打擊時，西武球迷們就會用「噓聲」招呼這位熟悉的前西武球星。

山川穗高。（資料照）

軟銀打線首局靠柳田悠岐的二壘安打先拿1分，第5局靠近藤健介適時安再拿2分。第6局山川穗高逮中西武投手水上由伸一顆偏高的滑球，擊出左外野滿貫砲。西武投手群開季至今第13場才被對手敲全壘打；山川穗高在第8局又鎖定西武投手豆田泰志一顆速球，轟出左外野滿貫彈。

日媒《Sponichi Annex》指出，山川穗高成為自2006年4月30日的二岡智宏之後，日職史上第2位連兩打席擊出單場兩發滿貫砲的選手。山川穗高則是洋聯史上第一位連兩打席敲滿貫的選手。

本季從後援轉先發的軟銀鷹古巴左投莫伊尼洛（Livan Moinelo），今天主投8局賞7次三振，僅被敲3安無失分，丟1次保送，摘得生涯轉戰先發首勝，今年先發3場、防禦率僅0.82。

西武左投隅田知一郎僅投4.2局失3分，吞本季首敗。西武打線只在9局下靠洋砲艾奎拉（Jesus Aguilar）的兩分砲拿分。

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