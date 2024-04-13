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T1前進大巨蛋》衛冕軍中信特攻就是強 打敗台北戰神奪歷史首勝

2024/04/13 16:28

中信特攻拿下在台北大巨蛋歷史首勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1中信特攻、台北戰神攜手把籃球場搬進台北大巨蛋，今天迎來歷史性首戰，吸引1萬5600位球迷一同來共襄盛舉。衛冕軍特攻展現堅強團隊戰力，以88：81擊敗戰神，拿下在台北大巨蛋歷史首勝。

大巨蛋首場籃球賽的第一顆進球，是戰神黃聰翰把握機會率先進球，成功歷史留名，只是T1聯盟龍頭的特攻在第一節打完就取得雙位數領先，第二節又持續壓著戰神打，半場結束以51：31遙遙領先。特攻上半場共投進6顆三分球，洋將柯丹則攻下11分最多，至於戰神投籃命中率不到3成，也無人得分雙位數。

特攻在第三節還是不給戰神任何機會，前三節結束還是70：51，持續鞏固領先優勢，至於戰神在第四節由陳文宏連兩顆三分球展開反撲，在最後追到剩8分差距，只是時間也不夠，特攻還是在大巨蛋拿下2連勝，戰神則吞3連敗。

特攻洋將柯丹24分、艾德19分、謝亞軒10分，曾文鼎9分、9助攻。戰神恩多17分、曹薰襄14分、赫里斯-傑佛森14分、陳文宏11分、林秉聖10分。

特攻奪勝後，戰績17勝8敗依舊是聯盟龍頭，輸球的戰神戰績8勝16敗，領先爐主台鋼獵鷹剩1場勝差，必須想辦法在明天於大巨蛋討回顏面，避免被獵鷹追過，導致無緣季後賽。

謝亞軒。（記者林正堃攝）

柯丹。（記者林正堃攝）

戰神黃聰翰。（記者林正堃攝）

林秉聖。（記者林正堃攝）

中信特攻拿下在台北大巨蛋歷史首勝。（記者林正堃攝）

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