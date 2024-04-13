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射箭聯賽》清大小將李彩綺拚出上場機會 希望拚到奧運門票

2024/04/13 16:42

李彩綺。（射箭企業聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第六屆中華企業射箭聯賽今天在國立體育大學射箭場揭幕，上屆亞軍彰化銀行開幕戰以4：1擊敗上屆冠軍寒舍集團，陣中的小將李彩綺表示，自己跟著彰銀一起成長，從以前鮮少上場，到要爭取奧運門票，藉由聯賽持續突破自我，希望能完成五環夢想。

「國小大概小四、小五就是參加射箭隊，可能因為好勝心吧，就一直走到現在。」李彩綺目前是國立清華大學運動科學系一年級，去年曾參加成都世界大學運動會。

李彩綺表示，一開始對企業聯賽的設定就是以賽代訓，讓自己比較熟悉決賽場以及考驗臨場反應，尤其有時候比賽剛好遇到風大雨大，自己也邊練邊進步。

李彩綺目前是台灣奧運女子培訓隊成員之一，對於今天開幕戰幫助隊伍拿下勝利，她表示，「因為我們有一些階段性目標，下一場比賽可能會去世界盃爭取奧運門票，所以就是最後檢視自己狀況，讓我有一點東西可以再進步。」

另外，今年2月中華企業射箭聯盟選秀會，資歷豐富的余冠燐被彰銀選中，成為「老菜鳥」，雖然他今天沒有上場，但也為隊伍帶來勝利。

余冠燐。（射箭企業聯賽提供）

余冠燐目前主要工作是在高中擔任教練，他透露，原本今年沒有打算選秀，但在眾人的鼓勵下決定嘗試看看。余冠燐認為，以前當選手跟現在當教練心態不一樣，很多事情分身乏術，射箭只是其中一部分，目前盡可能做好基本的東西，避免患得患失。

余冠燐表示，大家在企業聯賽都是有實力的，可能需要他的時候，盡可能以他的知識或專業去協助，相信大家都可以很好地處理當下的狀況。

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