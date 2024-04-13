中職》杜禹鋒在爸媽面前敲生涯首安 賽前請大學長幫他留首安球

樂天桃猿杜禹鋒。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕樂天桃猿新秀杜禹鋒開季前才滿19歲，昨對富邦悍將擊出生涯首安，他很高興爸媽與妹妹都在現場見證，還透露，賽前就拜託大學長林智平要幫他把首安球留下來。

杜禹鋒昨天第2次獲得先發機會且首次打滿全場，4局上第2次打擊抓第1球擊出生涯首安，隊友們第一時間比他還興奮，紛紛高舉雙手提醒裁判與富邦球員把球傳回，他透露，賽前就跟林智平說，「我今天會打安打，要幫我把球要回來。」

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杜禹鋒本季前2次出賽都沒打擊機會，10日首次先發才2打席就被換掉，他表示，前1場沒有安打不會覺得悶，畢竟只是第1場先發，前天還與馬傑森一起接受林立的打擊特訓，很高興昨天爸媽與妹妹都在現場看到他這支安打。

杜禹鋒指出，羅戈最好的球路是變化球，因為自己是新人，投手比較不會投太複雜的球路，當下鎖定直球攻擊，很開心首安能從洋投手中擊出，得知羅戈23歲就上大聯盟還有2年大聯盟資歷，不禁驚訝地說：「真的哦？他有上過大聯盟？」

杜禹鋒今天繼續先發守二壘，他認為，自己是守優於攻的球員，教練讓他上來就是要他的守備，希望自己盡量不要有失誤，「打擊沒打到就算了，有打到就算賺到。」

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