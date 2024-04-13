PLG》林書豪歸隊當救世主 國王痛宰夢想家中止4連敗

林書豪。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪今天歸隊替補上陣，三分球3投3中、拿13分，新北國王打出慶祝行情，共8人得分達雙位數，以116：94痛宰福爾摩沙夢想家，中止4連敗。

林書豪先前在國王隊的安排下，接受靜脈雷射治療足底筋膜炎，未料卻違反世界反禁藥組織規定，遭聯盟禁賽5場，今天他才正式解禁，也是他自2月28日後首度出賽。

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國王在吞下4連敗後，排名跌至第4名，此戰在林書豪歸隊後一掃陰霾，開賽就多點開花，拉出15：4的響亮開局，而林書豪替補上陣打2分25秒，投進三分球，拿5分。

林書豪在第二節也是打不到3分鐘，但隊友火力依舊猛烈，李愷諺、林書緯、王柏智、路易士、曼尼高都有得分，單節灌進33分，半場打完取得63：43的領先。

夢想家在下半場的表現依舊毫無起色，讓國王輕鬆打，林書豪的上場時間依舊不多，只打不到6分鐘就打卡下班，而隨著比分不斷擴大，比賽後段淪為垃圾時間，兩隊也走馬換將讓本土球員上陣。

國王以林書緯的22分、6助攻表現最佳，林書豪替補打10分45秒，全場6投4中拿13分，外帶4助攻、3籃板，奧帝有16分，李愷諺和路易士各14分，楊敬敏、李愷諺、曼尼高也分別有10分。

夢想家以林俊吉的22分、7籃板、7助攻最好，吉爾貝克拿21分，麥卡洛15分、12籃板，陳振傑拿14分，球隊仍吞下3連敗。

林書豪。（新北國王提供）

林書緯。（新北國王提供）

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