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中職》準副總統蕭美琴蒞臨台南！ 邀球迷8月去花蓮看球、為花蓮加油

2024/04/13 18:14

準副總統蕭美琴今天受邀擔任神秘嘉賓開球。（統一獅提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅X臺南400主題日熱鬧登場，今天賽前獅隊特別邀請臺南長大陳亞蘭擔任開球嘉賓外，還安排也是臺南人的神秘嘉賓，準副總統蕭美琴蒞臨台南棒球場為臺南400主題日增添風光。

準副總統蕭美琴表示：「很開心回到自己的故鄉，今年也是統一獅35週年，感謝統一集團對於棒球支持，始終如一，謝謝大家進場支持棒球，更邀請八月統一獅統一獅主場賽事，大家一起去花蓮看球，為花蓮加油。」

去年統一7-EVELEn獅以「臺南400獅在棒」作為臺南400活動開端，獲得熱烈迴響。伴隨今年臺南400正式啟動，統一獅再次推出臺南400主題週，以臺南400視覺識別系統為設計核心元素，推出主題週相關商品，同步布置球場視覺，同一LOGO變換系列商品，展現臺南400視覺識別系統的多樣魅力。

台南市政府表示，本次主題週賽事於4月9日起至4月14日，共有5場賽事，明（14）日下午14:05統一獅與台鋼雄鷹終戰將由市長黃偉哲與嘻哈歌手阿跨面、芮鯊開球，歡迎民眾前往為選手加油。

準副總統蕭美琴今天受邀擔任神秘嘉賓開球。（統一獅提供）

準副總統蕭美琴邀請球迷8月到花蓮看球，為花蓮加油。（統一獅提供）

準副總統蕭美琴邀請球迷8月到花蓮看球，為花蓮加油。（統一獅提供）

準副總統蕭美琴（中）今天受邀擔任神秘嘉賓開球。（統一獅提供）

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