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謝國城盃青少棒》衛冕軍桃園市過頭關 新竹縣首戰1分差氣走高雄市

2024/04/13 18:21

衛冕軍桃園市首日通過地主臺東縣考驗。（官方提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕113年中華電信謝國城盃全國青少棒錦標賽今（13）日在臺東棒球村及賓賜棒球場點燃戰火，以衛冕軍身份出征的桃園市首戰就和地主臺東縣硬碰，在對手11個保送相助下鯨吞蠶食，最後就以13：3提前於第5局結束比賽，順利度過頭關。

面對擁有「左投海」的臺東縣卑南國中，代表桃園縣的新明國中有備而來，4局進攻只有1局抱蛋，開賽就4分入袋，雖然下個半局也失掉3分，讓比數一度回到1分差，好在3、4局持續斬獲，除了收到保送大禮外，也能適時補上一擊，先發第4棒的林毅庭就是最佳示範，此役用3支安打換到4分打點。

喜收國中首個猛打賞，林毅庭坦言今天手感好，因為投手不敢對中心棒次丟太好攻擊的球，所以就順勢鎖定外角做推打；國小是捕手的他升上國中後移防一壘，更能專心做好攻擊端的任務，對自己火力有信心，「因為一壘要處理的球比較少。」

桃園市一壘手林毅庭3安猛打賞。（官方提供）

臺東縣3名左投和1位右投合送11個保送，桃園市總教練黃湋志表示，有了對方保送加持，加上子弟兵也把握得點圈機會，才能讓比數揚長而去；其實桃園市先發的陳鉦汯和中繼趙晟皓也有6個保送，2隊總共投出17個四死球。

另場比賽，新竹縣在牛棚投手穩定局面後，等到2個重要的暴投換取勝利，終場6：5力克強敵高雄市，同樣留在A組勝部的他們明天將遇上臺北市。

新竹縣由關西國中代表，開賽在連吞2K後展開攻勢，失誤、保送和安打串聯，連續6名打者上壘，林建浩最後的安打帶有2分打點，不過隊友在三壘遭觸殺，讓此局4分的進攻掛上句點。

新竹縣左投田恒宇中繼4.1局等到勝投。（官方提供）

高雄市忠孝國中也立刻在下個半局反攻，6支安打和1個守備失誤，連本帶利討回5分，不過這已經是他們全場的所有分數，因為新竹縣3局上更換投手，由田恒宇取代頭部觸身球傷退的先發涂宥靖，被他4.1局壓制下打線無力施展。

田恒宇在7局上留下一、二壘跑者退場，轉交給羅浩翰關門守成，此役他總共用66球，只被敲1支安打，5個四死球保送，因隊友幫忙凍結跑者而無失分。最後1局太過疲累沒自力完成，讓田恒宇很是在意，「找不到放球點了。」他透露今天使用直球比較多，因為準度高。

田恒宇和羅浩翰都是國一生，去年還一起代表新竹縣參加謝國城盃少棒賽，今年重返舊地挑戰不同層級，田恒宇直呼壓力變得更大，「緊張，怕丟不好，但是要相信自己，就算怕也要做。」因為國中強度比較高，他特別加強體能和重量訓練，以前從沒跑步，現在每天都會跑操場，最多達到25圈。

新竹縣最後是在3局下和5局下各靠暴投跑回1分，依序完成追平和超前，李念祖坦言的確和想像中不一樣，但還是看到自家球員的努力，「無論投手或打者都發揮出比平常更好的纏鬥，守備也都很積極。」

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