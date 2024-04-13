日職》「村神」生涯首扛二棒 第53打席出現本季首打點、全壘打仍未開張

村上宗隆。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕養樂多燕子24歲強打村上宗隆今天生涯首度擔任第二棒，單場2安、三度上壘，本季首打點終於開張，但沒有出現全壘打，開季連53打席尚未開轟。養樂多靠著第6局的4分大局，最後在客場以5比2擊敗橫濱DeNA，養樂多也中止近期的3連敗。

過往大多扛起球隊四番的村上宗隆，今天是生涯首度擔任先發第二棒，雖然首打席吞三振，但後三打席都上壘，包含第7局關鍵適時安打。村上宗隆全場3打數2安、貢獻1打點，三振、保送各1次，賽後打擊率為2成63。

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村上宗隆開季至今12場，共38打數敲10安，只有1支是二壘安打，貢獻1打點、仍未開轟，吞14次三振，獲14次保送是全日職兩聯盟最多。村上宗隆目前打擊三圍是0.263/0.472/0.289，整體攻擊指數為0.761。

養樂多先發投手吉村貢司郎主投6局失2分1分自責，收下本季首勝。養樂多後援投手清水昇1局無失分，收本季第2次救援成功；橫濱洋投凱伊（Anthony Kay）投5.2局失3分，吞本季首敗。

村上宗隆曾在2022年敲出單季56轟的壯舉，超越名將王貞治，締造日本人史上單季最多轟紀錄，該年也勇奪中央聯盟打擊三冠王。村上宗隆去年交出31轟、84分打點、打擊率2成56的表現。

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