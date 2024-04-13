中職》申皓瑋改變生活作息 交出生涯最佳開季

富邦悍將申皓瑋。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕申皓瑋開季前9場擊出11支安打、打擊率0.324，是富邦悍將唯一這兩項成績都進入聯盟前15名的打者，出賽不到10場就有單場3安的猛打賞也是生涯首見，他認為，今年最大的改變不在於技術而是生活作息，希望開季的手感可以持續下去。

申皓瑋前2年同期都擊出10支安打，打擊率最高是去年0.294，第1次猛打賞最快開季1個月後才會出現，今年前9場僅1場沒有安打，今天賽前正值連續6場有安打，他表示，除了經常與總教練陳金鋒交換意見，今年春訓其實沒做太大改變，「沒有特別注意成績，如果是好的，當然很高興。」

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申皓瑋指出，球季開始不像春訓，有時間做很大的改變或嘗試，真要說與過去比較不同的地方，在於陳連宏教練會在賽前安排一些科目，幫助讓他開賽後可以安心上場打擊，「其實以前也會做，只是今年做得比較確實，教練也希望我每天都能做一樣的事，讓好的東西持續下去。」

離開球場的申皓瑋也有一些改變，他透露，以前不論是練球或比賽，回到宿舍經常會打開手機或電腦，追了幾部劇才會就寢，今年就完全不同，「現在只要回到房間，就會提醒自己趕快上床睡覺，也許因為生活作息比較規律，確實有跟以前不一樣的感覺。」

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