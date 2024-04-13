日職》宋家豪失1分砸鍋、ERA升至4.26 王彥程二軍7局好投摘首勝

宋家豪。（取自樂天官網）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲今天在主場迎戰千葉羅德，台灣投手宋家豪此戰後援1局失1分，搞砸球隊領先，讓羅德追平，兩隊最後打滿延長賽12局，以2比2握手言和。

宋家豪今天在第8局登板投球，被羅德首名打者、代打上田希由翔擊出二壘安打，並換小川龍成代跑。下一棒的岡大海原本要執行短打戰術，但羅德二壘跑者小川龍成回壘不及，被樂天捕手石原彪傳二壘觸殺。宋家豪也讓岡大海敲三壘滾地球出局。

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該半局2出局後，宋家豪先後被羅德打者友杉篤輝、索托（Neftali Soto）敲安，讓對手攻佔一、三壘，接著被洋砲波蘭柯（Gregory Polanco）敲出追平適時安打，雙方戰成2比2平手。宋家豪讓羅德打者山口航輝敲右外野飛球被接殺，結束投球工作。

總計宋家豪後援1局用21球，被敲4安，失掉1分，賽後防禦率升至4.26。這是宋家豪近3場出賽第2次掉分，本季出賽7場有4次中繼成功，但被打擊率是偏高的4成07，每局被上壘率為1.89。

此外，目前在樂天二軍的台灣左投王彥程，今天先發面對羅德二軍，王彥程主投7局用110球，被敲7安，送出4次三振、2次保送，失掉2分，另有1次暴投，賽後防禦率為3。樂天二軍最後以9比2贏球，王彥程收下本季二軍首勝；曾來台就讀台體大的永田颯太郎，此戰全場3打2打點，賽後打擊率為2成88。

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