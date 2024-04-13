晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》中國信託「愛傳球」青少年開箱台北大巨蛋 見證特攻奪歷史首勝

2024/04/13 19:31

中國信託「愛傳球」專案以推動籃球活動提升青少年反毒意識，今日邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校參與友誼賽事，雙方奮戰展現運動家精神。（中信銀行提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中國信託商業銀行2022年啟動「愛傳球」專案，攜手新北平溪國中、桃園楊梅國中秀才分校成立籃球社團，今（13）日邀請兩校籃球社師生共46人「開箱」台北大巨蛋，觀摩T1聯盟新北中信特攻賽事。

中信特攻今日憑藉堅強團隊戰力收下大巨蛋歷史性首勝，讓「愛傳球」專案的孩子們現場嗨翻天，紛紛表示，「大巨蛋很壯觀！看到一座籃球場放在棒球場上，很驚奇」、「有種在電視看NBA的感覺」、「回家一定要跟家人炫耀分享」。

中國信託「愛傳球」專案透過推動籃球、提升青少年反毒意識，為協助「愛傳球」專案學生訂定目標，今日上午兩所學校進行友誼賽，孩子們使出渾身解術，展現訓練成效，賽事最後由平溪國中拿下勝利，楊梅國中秀才分校邱弘緯勇奪運球大賽冠軍、羅文昱則是三分球大賽冠軍。

雖然輸球，但楊梅國中秀才分校邱弘緯表示，為了這場友誼賽拚盡全力，「因為穿上楊梅秀才的球衣，有一股使命感要幫學校爭取最大榮耀。」

兩校師生受邀「開箱」大巨蛋，體驗精采職籃賽事。初次踏進台北大巨蛋，孩子們驚呼連連，大開眼界，對於在大巨蛋看籃球而不是看棒球，驚奇又震撼。

平溪國中的戴愷呈說，「一直期待這一天，在大巨蛋看籃球賽更有氣氛，有種在電視看NBA的感覺。」

楊梅國中秀才分校邱弘緯覺得大巨蛋很帥，很開心親眼見到最喜歡的球員劉人豪，「他是我心目中最棒的後衛，有機會很希望他可以教我打球。」打控球後衛的平溪國中林威揚更下定決心要向「球技好、人又帥」的謝亞軒看齊，開始努力練三分。

中國信託反毒教育基金會今日在比賽現場設攤宣導反毒，吸引不少球迷。中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒曾表示，中信特攻不只是一支籃球隊，背後還有更深的意義，傳遞反毒的訊息予年輕人，鼓勵年輕人從事籃球運動，也教導什麼是毒品、提升反毒意識。中信特攻英文隊名DEA，也獲得美國緝毒局教育基金會（DEA Educational Foundation）的認同，代表中信特攻承接反毒重任。

中國信託長期聚焦慈善、體育、反毒、教育及藝文五大公益面向，整合集團資源，期待能幫助更多偏鄉或弱勢孩子，去年邀請NBA球星小波特（Michael Porter Jr.）來台為反毒代言，並與「愛傳球」專案的孩子近距離互動，今（2024）年更特地規劃公益席次，讓孩子們在台北大巨蛋感受籃球的魅力，希望透過推動籃球助攻反毒教育，讓孩子遠離不良環境，透過運動找到自信、榮譽感、團隊合作及人生目標。

中國信託「愛傳球」專案邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校師生首度前進台北大巨蛋，見證中信特攻奪勝喜悅！（中信銀行提供）

台北大巨蛋變身籃球場，中信銀行邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校共46位師生「開箱」體驗。（中信銀行提供）

台北大巨蛋變身籃球場，中信銀行邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校共46位師生「開箱」體驗。（中信銀行提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。