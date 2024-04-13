籃球》中國信託「愛傳球」青少年開箱台北大巨蛋 見證特攻奪歷史首勝

中國信託「愛傳球」專案以推動籃球活動提升青少年反毒意識，今日邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校參與友誼賽事，雙方奮戰展現運動家精神。（中信銀行提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中國信託商業銀行2022年啟動「愛傳球」專案，攜手新北平溪國中、桃園楊梅國中秀才分校成立籃球社團，今（13）日邀請兩校籃球社師生共46人「開箱」台北大巨蛋，觀摩T1聯盟新北中信特攻賽事。

中信特攻今日憑藉堅強團隊戰力收下大巨蛋歷史性首勝，讓「愛傳球」專案的孩子們現場嗨翻天，紛紛表示，「大巨蛋很壯觀！看到一座籃球場放在棒球場上，很驚奇」、「有種在電視看NBA的感覺」、「回家一定要跟家人炫耀分享」。

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中國信託「愛傳球」專案透過推動籃球、提升青少年反毒意識，為協助「愛傳球」專案學生訂定目標，今日上午兩所學校進行友誼賽，孩子們使出渾身解術，展現訓練成效，賽事最後由平溪國中拿下勝利，楊梅國中秀才分校邱弘緯勇奪運球大賽冠軍、羅文昱則是三分球大賽冠軍。

雖然輸球，但楊梅國中秀才分校邱弘緯表示，為了這場友誼賽拚盡全力，「因為穿上楊梅秀才的球衣，有一股使命感要幫學校爭取最大榮耀。」

兩校師生受邀「開箱」大巨蛋，體驗精采職籃賽事。初次踏進台北大巨蛋，孩子們驚呼連連，大開眼界，對於在大巨蛋看籃球而不是看棒球，驚奇又震撼。

平溪國中的戴愷呈說，「一直期待這一天，在大巨蛋看籃球賽更有氣氛，有種在電視看NBA的感覺。」

楊梅國中秀才分校邱弘緯覺得大巨蛋很帥，很開心親眼見到最喜歡的球員劉人豪，「他是我心目中最棒的後衛，有機會很希望他可以教我打球。」打控球後衛的平溪國中林威揚更下定決心要向「球技好、人又帥」的謝亞軒看齊，開始努力練三分。

中國信託反毒教育基金會今日在比賽現場設攤宣導反毒，吸引不少球迷。中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒曾表示，中信特攻不只是一支籃球隊，背後還有更深的意義，傳遞反毒的訊息予年輕人，鼓勵年輕人從事籃球運動，也教導什麼是毒品、提升反毒意識。中信特攻英文隊名DEA，也獲得美國緝毒局教育基金會（DEA Educational Foundation）的認同，代表中信特攻承接反毒重任。

中國信託長期聚焦慈善、體育、反毒、教育及藝文五大公益面向，整合集團資源，期待能幫助更多偏鄉或弱勢孩子，去年邀請NBA球星小波特（Michael Porter Jr.）來台為反毒代言，並與「愛傳球」專案的孩子近距離互動，今（2024）年更特地規劃公益席次，讓孩子們在台北大巨蛋感受籃球的魅力，希望透過推動籃球助攻反毒教育，讓孩子遠離不良環境，透過運動找到自信、榮譽感、團隊合作及人生目標。

中國信託「愛傳球」專案邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校師生首度前進台北大巨蛋，見證中信特攻奪勝喜悅！（中信銀行提供）

台北大巨蛋變身籃球場，中信銀行邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校共46位師生「開箱」體驗。（中信銀行提供）

台北大巨蛋變身籃球場，中信銀行邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校共46位師生「開箱」體驗。（中信銀行提供）

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