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中職》稱開球為「人生中一個驚喜」 陳亞蘭：棒球對台灣來說很有意義

2024/04/13 19:39

陳亞蘭今天受邀為統一獅開球。（統一獅提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅Ｘ臺南400主題日，週六賽前特別邀請臺南長大的陳亞蘭擔任開球嘉賓外，賽前還以逗趣方式和看台球迷互動贏得球迷掌聲及歡呼聲。

陳亞蘭首次回到家鄉站上職棒球場開球，他表示：「回家最開心就是可以和媽媽相聚，自己很喜歡運動，能夠參與這樣的活動是人生中一個驚喜，看到看台很多臺南人一起參與家鄉的活動是一件很棒的事情」 

聊到棒球，陳亞蘭沒有特別支持哪一隊，「但棒球對我們台灣來說很有意義的，出了很多國手名揚國際（ ex.王貞治），所以棒球是很能代表台灣的一個運動。對於自己開球表現，陳亞蘭表示：「其實我這個人平時不是很張揚的人，我會打60分，外面的人都給我打120分，最重要的是很謝謝獅隊邀請讓我能夠回到故鄉，台南有一種很溫暖的人情味。」 

最近陳亞蘭新作品「勇氣家族」也將在4月21日於公視台語台及華視戲劇頻道播出，這是一部關於歌仔戲職人的電視劇，期待透過這樣的作品讓更多人認識歌仔戲文化。

陳亞蘭今天受邀為統一獅開球。（統一獅提供）

陳亞蘭今天受邀為統一獅開球。（統一獅提供）

陳亞蘭今天受邀為統一獅開球。（統一獅提供）

陳亞蘭今天受邀為統一獅開球。（統一獅提供）

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