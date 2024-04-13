PLG》高國豪傷退、霍立飛遭驅逐 攻城獅照樣打敗鋼鐵人4連勝

高國豪。（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG新竹攻城獅本土一哥高國豪因傷提前退場，霍立飛在比賽後段還因為2次技術犯規遭驅逐，但靠著艾夫伯29分領軍，終場116：110擋住高雄鋼鐵人反撲，收下4連勝。

攻城獅本季對戰鋼鐵人6場取得4勝，但吞下的2敗就是在高雄，今天再次前往客場出賽也是打得不輕鬆，半場打完只以61：58領先，且高國豪還在第三節因受傷提前退場，遲遲無法甩開鋼鐵人。

請繼續往下閱讀...

進入決勝節，鋼鐵人其實有不少機會可以逆轉局面，加上攻城獅的霍立飛又因2次技術犯規遭驅逐，但他們在關鍵時刻自亂陣腳，在自己的進攻回合一次又一次的失誤，還多次放槍，尤其最後讀秒時追到只差5分，快攻又再次出現失誤，葬送最後追分機會。

攻城獅傳出29次助攻，有4人得分達雙位數，艾夫伯拿29分、9籃板，霍立飛拿19分、16籃板，李家瑞得14分，克拉拿17分。

鋼鐵人以卡麥龍29分、13籃板表現最佳，陳又瑋拿25分、10籃板、4助攻，王律翔有19分、6籃板，主力洋將鐵米因傷提前退場，塔壁登錄但因傷沒上場，在下半場以單洋將坐鎮，可惜反撲功虧一簣，吞4連敗。

艾夫伯拿29分。（攻城獅提供）

霍立飛。（攻城獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法