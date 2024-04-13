中職》龍單局狂灌7分！ 徐若熙飆7K本季第2勝到手

味全龍張政禹單場3安打，2打點，3得分。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕味全龍本土王牌徐若熙今出戰中信兄弟，投出5局失2分回穩表現，而龍隊7局上單局連8打席上壘、單局狂灌7分，終場就以13:6擊敗中信兄弟。

徐若熙今賽前對戰中信兄弟防禦率僅0.50，初登板還對兄弟投出3.2局11K的神話級演出。本季首次面對中信兄弟，徐若熙在2局下挨曾頌恩2分砲，是他連兩場挨轟、生涯首度被兄弟打者擊出全壘打，也是曾頌恩本季第4轟。

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龍隊3局上從兄弟先發投手魏碩成手中取分，張政禹敲安、張祐銘保送，吉力吉撈．鞏冠適時安打幫助龍隊追回1分。

4局上，郭天信獲保送、陳思仲犧牲觸擊將郭天信送上二壘，鄭鎧文的三壘方向強勁滾地球，兄弟三壘手王政順接球失誤，龍隊追平。後續，龍隊張祐銘敲安，讓龍隊取得1分超前。

6局上劇本和4局上頗相像，魏碩成再次保送首位打者郭天信，陳思仲再次成功犧牲觸擊。2出局後，張政禹二壘打、張祐銘一壘打，各打下1打點。

7局上，兄弟後援投手陳琥連續被5位打者上壘後退場，先是保送李凱威，被蔣少宏和郭嚴文敲安，砸到郭天信後被陳思仲敲安。兄弟滿壘時換投，李吳永勤又對鄭鎧文投出保送。龍隊攻勢持續，張政禹內野安打帶打點、張祐銘挨觸身球，總計龍隊此局連8打席分別靠不同方式上壘，單局灌進7分。

9局下兄弟的最後反攻，陳子豪從陳禹勳手中敲出2分砲、曾頌恩開轟單場雙響。

味全龍擊敗中信兄弟。（記者廖耀東攝）

味全龍本土王牌徐若熙。（記者廖耀東攝）

味全龍張佑銘安打。（記者廖耀東攝）

兄弟投手陳琥崩盤。（記者廖耀東攝）

兄弟投手陳琥崩盤。（記者廖耀東攝）

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