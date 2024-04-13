晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》龍單局狂灌7分！ 徐若熙飆7K本季第2勝到手

2024/04/13 20:18

味全龍張政禹單場3安打，2打點，3得分。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕味全龍本土王牌徐若熙今出戰中信兄弟，投出5局失2分回穩表現，而龍隊7局上單局連8打席上壘、單局狂灌7分，終場就以13:6擊敗中信兄弟。

徐若熙今賽前對戰中信兄弟防禦率僅0.50，初登板還對兄弟投出3.2局11K的神話級演出。本季首次面對中信兄弟，徐若熙在2局下挨曾頌恩2分砲，是他連兩場挨轟、生涯首度被兄弟打者擊出全壘打，也是曾頌恩本季第4轟。

龍隊3局上從兄弟先發投手魏碩成手中取分，張政禹敲安、張祐銘保送，吉力吉撈．鞏冠適時安打幫助龍隊追回1分。

4局上，郭天信獲保送、陳思仲犧牲觸擊將郭天信送上二壘，鄭鎧文的三壘方向強勁滾地球，兄弟三壘手王政順接球失誤，龍隊追平。後續，龍隊張祐銘敲安，讓龍隊取得1分超前。

6局上劇本和4局上頗相像，魏碩成再次保送首位打者郭天信，陳思仲再次成功犧牲觸擊。2出局後，張政禹二壘打、張祐銘一壘打，各打下1打點。

7局上，兄弟後援投手陳琥連續被5位打者上壘後退場，先是保送李凱威，被蔣少宏和郭嚴文敲安，砸到郭天信後被陳思仲敲安。兄弟滿壘時換投，李吳永勤又對鄭鎧文投出保送。龍隊攻勢持續，張政禹內野安打帶打點、張祐銘挨觸身球，總計龍隊此局連8打席分別靠不同方式上壘，單局灌進7分。

9局下兄弟的最後反攻，陳子豪從陳禹勳手中敲出2分砲、曾頌恩開轟單場雙響。

味全龍擊敗中信兄弟。（記者廖耀東攝）

味全龍本土王牌徐若熙。（記者廖耀東攝）

味全龍張佑銘安打。（記者廖耀東攝）

兄弟投手陳琥崩盤。（記者廖耀東攝）

兄弟投手陳琥崩盤。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。