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斯巴達障礙賽》1500名小勇士高雄闖關 美女警花謝伯韶週日出擊

2024/04/13 20:43

1500位小勇士高雄參賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今年首場Spartan Race斯巴達障礙賽，週六於高雄小港公七公園完成首日賽程，滿額1500名小勇士賣力闖關，加上陪同的家長們場面相當熱鬧，至於地主名將「美女警花」謝伯韶等好手，即將在週日成年組出擊。

由於障礙賽很有機會取代馬術，成為奧運現代五項賽事的其中之一，台灣斯巴達障礙賽主辦單位跟上國際總部腳步，去年訂定更嚴格規範，主辦單位總經理陳功儒表示，此次高雄站小勇士也不例外，除了使用海外晶片計時，關卡懲罰的波比跳也落實執行，「我們更期待家庭親子間的互動，從小就培養小朋友運動家精神。」

小勇士賽進行0.8K、1.6K和3.2K共3組，年齡層分4至6歲、7至9歲和10至14歲，來自高雄、台南美國學校合組的「勇往直前！GoGoGo」隊，多達30人報名參與，還有高雄當地先鋒足球隊球員小試身手，吸引不同領域運動愛好者同樂。

週日進行SPRINT5K、SUPER10K重頭戲，謝伯韶等好手備戰多時信心滿滿，由於去年亞錦賽第2名的日本女將Reika Kijima，以及曾獲世錦賽第3的菲律賓女將Sandi Menchi Abahan都將參賽，競爭勢必更加激烈。

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